9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

नशे के सौदागरों के घर में पुलिस की दबिश, 21.43 ग्राम एमडीएम और अन्य मादक पदार्थ बरामद

जैसलमेर की पुलिस लाइन कच्ची बस्ती में कोतवाली पुलिस ने गुरुवार सुबह नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो जनों को पकड़ा और उनके पास से मादक पदार्थ जब्त किए गए।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Apr 09, 2026

जैसलमेर की पुलिस लाइन कच्ची बस्ती में कोतवाली पुलिस ने गुरुवार सुबह नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो जनों को पकड़ा और उनके पास से मादक पदार्थ जब्त किए गए। शहर कोतवाल सुरजाराम जाखड़ के नेतृत्व में कोतवाली टीम ने अचानक दबिश दी, जिससे घर में बैठे पिता-पुत्र देरावरसिंह और भवानीसिंह निवासी खींवसर हाल पुलिस लाइन कच्ची बस्ती के होश फाख्ता हो गए।

पुलिस ने उनके पास से 21.43 ग्राम एमडीएमए और 199.36 ग्राम अन्य संदिग्ध पदार्थ बरामद किया। मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया। जिसने प्रारंभिक तौर पर बताया कि संदिग्ध पदार्थ भी मादक पदार्थ ही है। मादक पदार्थ जब्त कर दोनों आरोपियों को पुलिस अपने साथ ले गई। इस संबंध में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुडि़यों में नशा भरकर शहर में करते थे आपूर्ति

कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पुलिस लाइन कच्ची बस्ती में रहने वाले पिता-पुत्र नशीले पदार्थों के सौदागर हैं और शहर में जगह-जगह छोटी-छोटी पुडिय़ाओं में भर कर ड्रग्स सप्लाई करते हैं। सूचना की विश्वसनीयता को देखते हुए शहर कोतवाल सुरजाराम के नेतृत्व ने टीम ने आरोपियों के घर पर दबिश दी। वे जिस घर से यह काम कर रहे थे, वह उन्हीं का है। पुलिस अब उनसे पूछताछ के आधार पर आगे की कडिय़ां खंगालने के काम में जुट गई है। कोतवाल जाखड़ ने बताया कि गत दिनों के दौरान मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर शहर में नशीले पदार्थों के सौदागरों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं।

पेड़ से फंदा लगा कर खुदकुशी की, सदर पुलिस जांच में जुटी

जैसलमेर जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर बरमसर गांव के पास तिराहे पर गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब लोगों ने एक व्यक्ति को पेड़ से लटकता हुआ देखा। सूचना दिए जाने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारा गया। मृतक की पहचान इंद्राराम मेघवाल (52) निवासी चेलक के रूप में हुई है। मृतक के पास सुसाइड नोट नहीं मिला। जांच के लिए एफएसएल टीम ने आसपास के फुटप्रिंट और अन्य तकनीकी सबूत जमा किए। पुलिस ने मृतक का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। उसका पोस्टमार्टम शुक्रवार को करवाया जाएगा। पुलिस मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल और अन्य तथ्यों की पड़ताल कर रही है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Apr 2026 08:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / नशे के सौदागरों के घर में पुलिस की दबिश, 21.43 ग्राम एमडीएम और अन्य मादक पदार्थ बरामद

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्वर्णनगरी में सड़कों पर एक्शन.. आवारा पशुओं की धरपकड़ को लेकर अभियान शुरू

जैसलमेर

बबर मगरा क्षेत्र में आए दिन बिन बादल बारिश, जल-जाल में फंस रहे 4 हजार बाशिंदे

जैसलमेर

रामदेवरा: जर्जर स्कूल मरम्मत पर बजट खर्च, फिर भी गुणवत्ता पर उठे सवाल

जैसलमेर

चोरी, खाना-पीना और दीवार पर संदेश…’मनमौजी’ चोर फिर सलाखों के पीछे

Jaisalmer Carefree Serial Burglar Arrested Again Used to Eat Relax at Crime Scene 18 above Cases Registered
जैसलमेर

स्वर्णनगरी के हनुमान चौराहा का कायाकल्प शुरू, 47 फीट ऊंचा क्लॉक टावर बनेगा

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.