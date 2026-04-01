नशे के सौदागरों के घर में पुलिस की दबिश, 21.43 ग्राम एमडीएम और अन्य मादक पदार्थ बरामद

जैसलमेर जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर बरमसर गांव के पास तिराहे पर गुरुवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब लोगों ने एक व्यक्ति को पेड़ से लटकता हुआ देखा। सूचना दिए जाने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारा गया। मृतक की पहचान इंद्राराम मेघवाल (52) निवासी चेलक के रूप में हुई है। मृतक के पास सुसाइड नोट नहीं मिला। जांच के लिए एफएसएल टीम ने आसपास के फुटप्रिंट और अन्य तकनीकी सबूत जमा किए। पुलिस ने मृतक का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। उसका पोस्टमार्टम शुक्रवार को करवाया जाएगा। पुलिस मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल और अन्य तथ्यों की पड़ताल कर रही है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगी।