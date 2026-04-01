बबर मगरा क्षेत्र में आए दिन बिन बादल बारिश, जल-जाल में फंस रहे 4 हजार बाशिंदे

जैसलमेर शहर के बबर मगरा क्षेत्र के वार्ड संख्या -44 में लगातार बहते पानी ने आमजन का जीवन कठिन बना दिया है। हालात ऐसे हैं मानो बिना बारिश के ही सड़कों पर पानी का दरिया बह रहा हो। घरों के बाहर जल-भराव, कीचड़ और फिसलन के कारण लोगों का निकलना दूभर हो गया है। करीब 4 हजार की आबादी इस समस्या से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या पाइपलाइन लीकेज और जल निकासी की अव्यवस्था के कारण बनी हुई है, जिससे रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। कई बार शिकायतों के बावजूद न तो लीकेज ठीक किया गया और न ही जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की गई।नतीजतन, घरों में सीलन, दुकानों में नुकसान और बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है।