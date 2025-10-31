सम क्षेत्र में आगजनी पर प्रशासन सख्त, सभी रिसोर्टों की होगी जांच

photo- Patrika Network
सम क्षेत्र में हाल ही में हुई आग लगने की घटना को गंभीरता से लेते हुए जिला कलक्टर प्रतापसिंह की अध्यक्षता में सम एवं खुहड़ी क्षेत्र के पर्यटन हितधारकों और कैम्प रिसोर्ट एसोसिएशन पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
बैठक में कलक्टर ने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी कैम्प और रिसोर्ट संचालक निर्धारित फायर सेफ्टी मानकों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलक्टर ने उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए कि फायर ऑफिसर, पर्यटन विभाग और राजस्व विभाग के कार्मिकों की संयुक्त टीम गठित कर सभी कैम्पों की फायर सेफ्टी जांच की जाए। साथ ही सम और खुहड़ी क्षेत्र में प्रशासन और कैम्प संचालकों के सहयोग से स्थायी फायर ब्रिगेड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने फायर ऑफिसर को विस्तृत फायर सेफ्टी प्लान प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हों। बैठक में उपखंड अधिकारी सक्षम गोयल, पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक कमलेश्वरसिंह, फायर ऑफिसर कृष्णपाल सिंह, सैम कैम्प एसोसिएशन से उपेंद्रसिंह, भेरूसिंह, आलम खान, उस्मान खान, गुलाम खान तथा खुहड़ी कैम्प एसोसिएशन से अनिल पंसारी सहित कई पर्यटन व्यवसायी उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग