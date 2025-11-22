अमरदीन फकीर बने जैसलमेर कांग्रेस जिलाध्यक्ष, समर्थक उत्साहित

जैसलमेर. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार देर शाम जारी सूची में अमरदीन फकीर को जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। गौरतलब है कि लंबे समय से जारी चर्चाओं के बीच बाड़मेर या जैसलमेर जिले में से एक में अल्पसंख्यक नेता का जिलाध्यक्ष बनना तय माना जा रहा था। बाड़मेर में लक्ष्मण गोदारा की नियुक्ति के साथ ही फकीर का रास्ता साफ हो गया। शनिवार शाम घोषित सूची में 45 जिलाध्यक्षों के नाम शामिल हैं। जैसे ही फकीर की नियुक्ति की सूचना मिली, समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। ढिब्बा पाड़ा स्थित उनके निवास के बाहर समर्थकों ने पटाखे छोडकऱ खुशी जताई।