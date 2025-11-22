Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

अमरदीन फकीर बने जैसलमेर कांग्रेस जिलाध्यक्ष, समर्थक उत्साहित

जैसलमेर. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार देर शाम जारी सूची में अमरदीन फकीर को जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है।

Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 22, 2025

जैसलमेर. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार देर शाम जारी सूची में अमरदीन फकीर को जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। गौरतलब है कि लंबे समय से जारी चर्चाओं के बीच बाड़मेर या जैसलमेर जिले में से एक में अल्पसंख्यक नेता का जिलाध्यक्ष बनना तय माना जा रहा था। बाड़मेर में लक्ष्मण गोदारा की नियुक्ति के साथ ही फकीर का रास्ता साफ हो गया। शनिवार शाम घोषित सूची में 45 जिलाध्यक्षों के नाम शामिल हैं। जैसे ही फकीर की नियुक्ति की सूचना मिली, समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। ढिब्बा पाड़ा स्थित उनके निवास के बाहर समर्थकों ने पटाखे छोडकऱ खुशी जताई।

राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला परिवार

अमरदीन फकीर सिंधी मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरु रहे गाजी फकीर के पुत्र हैं। उनके बड़े भाई शाले मोहम्मद पोकरण से दो बार विधायक रहे और पिछली कांग्रेस सरकार में केबिनेट मंत्री भी रहे। एक अन्य बड़े भाई अब्दुला फकीर जिलाप्रमुख रह चुके हैं। अमरदीन फकीर खुद पंचायत समिति जैसलमेर के प्रधान रह चुके हैं और कार्यकारी जिलाध्यक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं।

दो गुटों की दावेदारी, नाम घोषित होते ही सियासी हलचल

कांग्रेस में फकीर गुट और रूपाराम गुट दोनों की नजरें इस पद पर टिकी थीं। विधायक रूपाराम धनदे मूल ओबीसी समाज से जिलाध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अंतिम निर्णय फकीर के पक्ष में आया। इसके बाद ही सरहदी जिले में एकबार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है।

22 Nov 2025 09:32 pm

