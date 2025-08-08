जल-सी निर्मल भक्ति से मिलता अकल्पनीय पुण्य बंधन

इस अवसर पर साध्वी अर्हमनिधि महाराज ने नवकार मंत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह शाश्वत मंत्र है, जिसके 68 अक्षरों में अद्भुत ऊर्जा का वास है। मन को स्थिर कर जाप करने से अनंत सिद्धि और मुक्ति प्राप्त होती है। साध्वी परमप्रिया महाराज एवं साध्वी अर्पणनिधि महाराज ने बताया कि भक्तामर तप के तपस्वियों की आराधना पूर्ण हो गई है। अब आगामी पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व में बड़े तप के लिए संघ को तैयार रहना है। प्रवक्ता पवन कोठारी ने बताया कि चतुर्दशी को अनेक सदस्यों ने उपवास आदि तप कर पाक्षिक प्रतिक्रमण में भाग लिया।