मिस्टर डेजर्ट: मरुभूमि के लोक-पुरुष, साधना और शान से गढ़ते मरुश्री का स्वरूप

मरुश्री प्रतियोगिता की लोकप्रियता का आलम यह है कि अब इसका दायरा राज्यस्तरीय हो गया है। पूनम स्टेडियम में होने वाली इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जैसलमेर ही नहीं बल्कि राज्य के अन्य शहरों फलोदी, बीकानेर, जोधपुर, सिरोही, पाली, उदयपुर, जयपुर आदि तक से प्रतिभागी तैयार होकर पहुंचते हैं। प्रतियोगिता में पिछले कुछ वर्षों से औसतन 40-45 प्रतिभागी पारम्परिक वेशभूषा में सज-संवर कर भाग ले रहे हैं। वे मंच पर रौबीले अंदाज में जब खड़े होते हैं, उस समय वह लम्हा मरु महोत्सव का सबसे जानदार बन जाता है। उनकी फोटोग्राफी करने के लिए पेशेवर फोटोग्राफर्स के साथ देशी-विदेशी सैलानी मचल उठते हैं।