छात्र का अपहरण कर मारपीट, दिन दहाड़े घटित घटना से फैली सनसनी

जैसलमेर में गुरुवार को दिन दहाड़े स्कूली छात्र के अपहरण की वारदात से सनसनी फैल गई। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम से 11वीं कक्षा के छात्र को अज्ञात जने जबरन कचरा संग्रहण टैम्पो में उठाकर ले जाए जाने की घटना से हडक़म्प मचा। दूसरी तरफ छात्र के पिता की शिकायत पर तुरंत हरकत में आई कोतवाली पुलिस ने महज डेढ़ घंटे में छात्र को छुड़वा दिया और तीन आरोपियों को दस्तयाब कर लिया। जानकारी के अनुसार जैसलमेर स्थित कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्र शहीद पूनमसिंह स्टेडियम में मौजूद था। दोपहर करीब 12.20 बजे एक वाहन में सवार करीब पांच जनों ने उसे जबरन उठा लिया और मौके से फरार हो गए। इसके 10 मिनट बाद छात्र के पिता ने कोतवाली थाने में बेटे के अपहरण की सूचना दी।
सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल अलग-अलग टीमें गठित की और तकनीकी मदद से बदमाशों की लोकेशन ट्रेस की गई। पुलिस की ओर से सरगर्मी से तलाशी किए जाने के चलते बदमाशों ने छात्र के साथ मारपीट की और फिर उसे छोडकऱ भाग निकले। इसके बाद पुलिस ने पीडि़त छात्र को साथ लेकर आरोपियों का पीछा किया और तीन जनों को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार यह पूरा मामला दो परिवारों के बीच आपसी पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है। इसी रंजिश के चलते बदमाशों ने स्कूली छात्र को निशाना बनाया। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर एक गंभीर वारदात को टाल दिया। कोतवाली थाना अधिकारी सुरजाराम ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच पहले भी विवाद हुआ था, इस पर उन्हें पाबंद करवाया गया था। आपसी कहासुनी के बाद इस वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छात्र को सुरक्षित छुड़ा लिया। पीडि़त छात्र का अस्पताल ले जाकर मेडिकल करवाया गया।
छात्र ने अस्पताल में बताया कि वह स्टेडियम था, तब एक जना उसके पास आया और बाहर चलने के लिए धमकाया। वह जब बाहर गया तो एक टैम्पो में 4 जने और बैठे थे। उन्होंने मारपीट कर उसे वाहन में बैठाया और पहले गड़ीसर की तरफ ले गए। वहां उनके पास किसी का फोन आया तो उन्होंने वाहन को मोड़ दिया और एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले नए रास्ते पर सुनसान जगह ले जाकर उसके पैरों में सरिये से चोटें पहुंचाई और हाथ, चेहरे आदि पर वार किए। कोतवाली थाना में अपहरण किए गए छात्र के माता-पिता और अन्य परिवारजन बेहद चिंतित नजर आए। उसके पिता ने आरोप लगाया कि पहले भी उनके साथ मारपीट की जा चुकी है और अब एक बार फिर ऐसी घटना हुई है। उन्होंने पुलिस से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है।
