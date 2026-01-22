छात्र का अपहरण कर मारपीट, दिन दहाड़े घटित घटना से फैली सनसनी

सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल अलग-अलग टीमें गठित की और तकनीकी मदद से बदमाशों की लोकेशन ट्रेस की गई। पुलिस की ओर से सरगर्मी से तलाशी किए जाने के चलते बदमाशों ने छात्र के साथ मारपीट की और फिर उसे छोडकऱ भाग निकले। इसके बाद पुलिस ने पीडि़त छात्र को साथ लेकर आरोपियों का पीछा किया और तीन जनों को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार यह पूरा मामला दो परिवारों के बीच आपसी पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ है। इसी रंजिश के चलते बदमाशों ने स्कूली छात्र को निशाना बनाया। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर एक गंभीर वारदात को टाल दिया। कोतवाली थाना अधिकारी सुरजाराम ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच पहले भी विवाद हुआ था, इस पर उन्हें पाबंद करवाया गया था। आपसी कहासुनी के बाद इस वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छात्र को सुरक्षित छुड़ा लिया। पीडि़त छात्र का अस्पताल ले जाकर मेडिकल करवाया गया।