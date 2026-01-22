मरु महोत्सव-2026: 800 से अधिक विद्यार्थियों ने अनुशासन और जोश के साथ सहभागिता निभाई

जिला खेल अधिकारी राकेश विश्नोई ने बताया कि इस आयोजन में पर्यटक स्वागत केंद्र के सहायक निदेशक कमलेश्वरसिंह, शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षकगण, विद्यालय स्टाफ और विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। मानव श्रृंखला में अमर शहीद सागरमल गोपा राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय, करणीबाल मंदिर विद्यालय, मॉन्टेसरी विद्यालय, महात्मा गांधी विद्यालय (पुलिस लाइन), स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, मिशन स्कूल, लिटिल हार्ट स्कूल सहित अन्य विद्यालय शामिल रहे।इस आयोजन ने मरु महोत्सव-2026 की भावना को साकार करते हुए जैसलमेर की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत रूप से प्रस्तुत किया।