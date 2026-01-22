मरु महोत्सव-2026: 800 से अधिक विद्यार्थियों ने अनुशासन और जोश के साथ सहभागिता निभाई

स्वर्णनगरी में मरु महोत्सव-2026 के सांस्कृतिक पखवाड़ा कार्यक्रमों के अंतर्गत बुधवार को प्रेरणादायक और मानव श्रृंखला आयोजित की गई। यह कार्यक्रम शहीद पूनम सिंह स्टेडियम परिसर में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न विद्यालयों के लगभग 800 छात्र-छात्राओं ने अनुशासनपूर्वक मानव श्रृंखला बनाकर राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और देशभक्ति का सशक्त संदेश दिया। विद्यार्थियों ने जोश और अनुशासन के साथ कार्यक्रम में भाग लिया और इसे ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया।
जिला खेल अधिकारी राकेश विश्नोई ने बताया कि इस आयोजन में पर्यटक स्वागत केंद्र के सहायक निदेशक कमलेश्वरसिंह, शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षकगण, विद्यालय स्टाफ और विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। मानव श्रृंखला में अमर शहीद सागरमल गोपा राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय, करणीबाल मंदिर विद्यालय, मॉन्टेसरी विद्यालय, महात्मा गांधी विद्यालय (पुलिस लाइन), स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, मिशन स्कूल, लिटिल हार्ट स्कूल सहित अन्य विद्यालय शामिल रहे।इस आयोजन ने मरु महोत्सव-2026 की भावना को साकार करते हुए जैसलमेर की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत रूप से प्रस्तुत किया।
