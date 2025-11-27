पंचायतों के पुनर्गठन पर ग्रामीणों में रोष, मुखर हुए विरोध के स्वर

ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन से धऊवा के ग्रामीणों में भी रोष है। सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान जैसलमेर के जिलाध्यक्ष नारायणसिंह पाऊ ने बताया कि ग्राम पंचायत धऊवा में पूर्व में ग्राम विजयनगर, हांसुवा, हसन का गांव, मुंदड़ी, जियाई और मेघवालों की ढाणी शामिल थे। इस बार ग्राम पंचायत धऊवा का पुनर्गठन कर ग्राम माणपिया को शामिल किया गया है। जो धऊवा से वाया जैसलमेर करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्होंने बताया कि जबकि विजयनगर गांव धऊवा से सिर्फ 5 किलोमीटर आया हुआ है, उसे सत्ता पंचायत में शामिल किया गया है। हांसुवा गांव को भी सत्ता में शामिल किया गया है। हांसुवा क्षेत्र में बिखरी हुई ढाणियां हैं।