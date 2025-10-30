कंपनी व पुलिस की कार्यप्रणाली के विरुद्ध जताया रोष, विधायक ने पहुंचकर की समझाइश

पोकरण कस्बे के दयाल सैनिक राजपूत छात्रावास में समाज के लोगों व युवाओं की बैठक गुरुवार को भाजपा नेता भूरसिंह सांकड़ा व मदनसिंह राजमथाई के सानिध्य में आयोजित की गई। इसमें सोलर कंपनियों व पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर रोष जताया गया। जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक ने बैठक में पहुंचकर समझाइश की। बैठक को संबोधित करते हुए भूरसिंह सांकड़ा व मदनसिंह राजमथाई ने बताया कि सोलर कंपनियों के अधिकारियों की ओर से स्थानीय की बजाय बाहरी लोगों को कार्य दिया जा रहा है। जिससे क्षेत्र के युवाओं में रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि स्थानीय युवाओं के पास पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद बाहरी को कार्य देना गलत है। उन्होंने बताया कि गत दिनों गुड्डी गांव में सोलर कंपनी के बाहर हुए विवाद पर कंपनी के अधिकारियों की ओर से पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस की ओर से दोषियों के साथ कई निर्दोष युवाओं को पकड़ा गया। जिससे समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। बैठक में राजपूत सेवा समिति के अध्यक्ष बलवंतसिंह जोधा, दलपतसिंह पूनमनगर, डूंगरसिंह गुड्डी, गिरधरसिंह सांकड़ा, पदमसिंह सनावड़ा, भाखरसिंह भदडिय़ा, कंवराजसिंह केलावा, मनोहरसिंह झलोड़ा, मेघसिंह, रिड़मलसिंह जैमला सहित बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे।
बैठक व विरोध की सूचना पर क्षेत्रीय विधायक महंत प्रतापपुरी छात्रावास पहुंचे। उन्होंने समाज के लोगों व युवाओं से बातचीत की। युवाओं ने कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने और पुलिस में दर्ज झूठे मुकदमे वापिस लेने, निर्दोष युवाओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग की। उन्होंने बताया कि यदि उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन को तेज करते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिया जाएगा। जिस पर विधायक ने कंपनियों के अधिकारियों से संपर्क कर स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रयास करने का भरोसा दिलाया। साथ ही पुलिस अधीक्षक से बातचीत कर निर्दोष युवाओं के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने की बात कही।
भाजपा नेता भूरसिंह सांकड़ा सहित कई युवा विधायक के आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुए। वे बैठक के बीच ही रवाना हो गए। भूरसिंह ने बताया कि शीघ्र ही युवाओं के साथ चर्चा कर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी।
