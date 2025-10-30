Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

कंपनी व पुलिस की कार्यप्रणाली के विरुद्ध जताया रोष, विधायक ने पहुंचकर की समझाइश

पोकरण कस्बे के दयाल सैनिक राजपूत छात्रावास में समाज के लोगों व युवाओं की बैठक गुरुवार को भाजपा नेता भूरसिंह सांकड़ा व मदनसिंह राजमथाई के सानिध्य में आयोजित की गई।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 30, 2025

पोकरण कस्बे के दयाल सैनिक राजपूत छात्रावास में समाज के लोगों व युवाओं की बैठक गुरुवार को भाजपा नेता भूरसिंह सांकड़ा व मदनसिंह राजमथाई के सानिध्य में आयोजित की गई। इसमें सोलर कंपनियों व पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर रोष जताया गया। जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक ने बैठक में पहुंचकर समझाइश की। बैठक को संबोधित करते हुए भूरसिंह सांकड़ा व मदनसिंह राजमथाई ने बताया कि सोलर कंपनियों के अधिकारियों की ओर से स्थानीय की बजाय बाहरी लोगों को कार्य दिया जा रहा है। जिससे क्षेत्र के युवाओं में रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि स्थानीय युवाओं के पास पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद बाहरी को कार्य देना गलत है। उन्होंने बताया कि गत दिनों गुड्डी गांव में सोलर कंपनी के बाहर हुए विवाद पर कंपनी के अधिकारियों की ओर से पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस की ओर से दोषियों के साथ कई निर्दोष युवाओं को पकड़ा गया। जिससे समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। बैठक में राजपूत सेवा समिति के अध्यक्ष बलवंतसिंह जोधा, दलपतसिंह पूनमनगर, डूंगरसिंह गुड्डी, गिरधरसिंह सांकड़ा, पदमसिंह सनावड़ा, भाखरसिंह भदडिय़ा, कंवराजसिंह केलावा, मनोहरसिंह झलोड़ा, मेघसिंह, रिड़मलसिंह जैमला सहित बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे।

कार्रवाई का दिलाया भरोसा

बैठक व विरोध की सूचना पर क्षेत्रीय विधायक महंत प्रतापपुरी छात्रावास पहुंचे। उन्होंने समाज के लोगों व युवाओं से बातचीत की। युवाओं ने कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने और पुलिस में दर्ज झूठे मुकदमे वापिस लेने, निर्दोष युवाओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग की। उन्होंने बताया कि यदि उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन को तेज करते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिया जाएगा। जिस पर विधायक ने कंपनियों के अधिकारियों से संपर्क कर स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रयास करने का भरोसा दिलाया। साथ ही पुलिस अधीक्षक से बातचीत कर निर्दोष युवाओं के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने की बात कही।

कई युवा बीच में ही हुए रवाना

भाजपा नेता भूरसिंह सांकड़ा सहित कई युवा विधायक के आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुए। वे बैठक के बीच ही रवाना हो गए। भूरसिंह ने बताया कि शीघ्र ही युवाओं के साथ चर्चा कर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2025 08:36 pm

Published on:

30 Oct 2025 08:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / कंपनी व पुलिस की कार्यप्रणाली के विरुद्ध जताया रोष, विधायक ने पहुंचकर की समझाइश

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

घर के आगे खड़ी कार में लगी आग, हादसा टला

जैसलमेर

भवन-सडक़ निर्माण की गुणवत्ता जांच को एक माह का विशेष अभियान शुरू

जैसलमेर

Crime News: हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी

जैसलमेर

मालवाहक वाहन को स्कूल वैन बनाकर कर रहे बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़

जैसलमेर

क्लेम का भुगतान नहीं करने पर बीमा शाखा को सीज किया

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.