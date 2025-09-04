डांगरी में तनाव: गुस्साए लोगों का पथराव… पुलिस का हल्का बल प्रयोग, दागे आंसू गैस के गोले

जैसलमेर. सरहदी जैसलमेर जिले का डांगरी गांव में गुरुवार को तनाव और आक्रोश का माहौल देखने को मिला। किसान खेतसिंह की हत्या के बाद ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर दिखा। गौरतलब है कि हिरण का शिकार रोकने वाले किसान को बदमाशों ने पहले बेरहमी से पीटा और बाद में उसकी जान ले ली। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। हत्या के बाद डांगरी गांव में तनाव की स्थिति बन गई। बुधवार को पूरा बाजार बंद रहा। शाम होते ही गुस्साई भीड़ ने टायर–ट्यूब की एक दुकान में आग लगा दी। लपटों ने पास की तीन अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बुधवार देर रात आरोपियों के डंपर को भी आग के हवाले कर दिया गया। माहौल बिगड़ने पर जिला कलेक्टर प्रतापसिंह और पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे मौके पर पहुंचे। गुरुवार को गांव में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। भाजपा नेता स्वरूप सिंह और अन्य नेताओं के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग डांगरी गांव से दो किलोमीटर दूर जमा हो गए। टेंट लगाकर धरना शुरू किया गया। धरने में भाजपा जिलाध्यक्ष दलपतराम मेघवाल, पूर्व विधायक सांगसिंह भाटी और कई नेता पहुंचे। आरोपियों के मकान और अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया। इस दौरान आरोपियों के घर तोड़ने के लिए जेसीबी मंगाई गई।