मुख्य मार्गों पर पशुओं का कब्जा, पर्यटकों और राहगीरों की बढ़ी मुश्किलें

स्वर्णनगरी की सडक़ों पर पशुओं का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। हनुमान चौराहा से लेकर गड़ीसर चौराहा तक मुख्य मार्गों पर विचरण करते पशु न केवल ट्रैफिक बाधित कर रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों और सैलानियों के लिए भी परेशानी का कारण बने हुए हैं। खासतौर पर गड़ीसर तालाब और उसके आसपास सुबह व शाम के समय पशुओं का जमघट रहने से सैलानियों को वाहन चलाने और पैदल गुजरने में कठिनाई झेलनी पड़ रही है। गड़ीसर चौराहा, गांधी चौक, मलका प्रोल और शिव मार्ग जैसे व्यस्त क्षेत्रों में पशुओं का झुण्ड सडक़ पर बैठ जाता है, जिससे यातायात बाधित होता है। दुपहिया और तिपहिया वाहन चालकों को रोजाना इनसे बचते हुए निकलना पड़ता है। कई बार अचानक दौड़ते पशु वाहन चालकों के लिए हादसे का कारण बन जाते हैं।