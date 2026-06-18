Jaisalmer: हर दिन 1 हजार मरीज और उनके परिजन हो रहे परेशान, राजकीय अस्पताल के मुख्य द्वार का रास्ता फिर बंद

जैसलमेर निवासी गणपत सिंह का कहना है कि अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थान तक पहुंच सुगम बनाए रखना प्रशासन व पुलिस विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सम क्षेत्र अबदुल्ल खान ने कहा कि वर्तमान स्थिति में लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और अस्पताल आने वाले मरीजों की चिंता बढ़ गई है। अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचने वाले कई मरीजों और उनके परिजनों ने भी इस व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। शिव कुमार के अनुसार पहले भी मार्ग बंद होने के दौरान परेशानी सामने आई थी, लेकिन उसके बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। अब एक बार फिर वही स्थिति बनने से लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो मरीजों की परेशानी और बढ़ेगी तथा अस्पताल की सेवाओं तक पहुंच प्रभावित होगी। शहर के विभिन्न वर्गों ने प्रशासन से जनहित को प्राथमिकता देते हुए अस्पताल के मुख्य द्वार तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की मांग की है।