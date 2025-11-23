आर्यन ने जीते दोहरे खिताब, अध्याशा चमकी बालिका एकल वर्ग में

मुकाबले के दौरान प्रियांस तंवर के कौशलपूर्ण खेल ने दर्शकों की खूब सराहना बटोरी और कोर्ट पर उत्साह का माहौल बना रहा। बालिका 16 आयु वर्ग के एकल वर्ग फाइनल में अध्याशा ने शर्वया गहलोत को मात देते हुए खिताब जीता। प्रतियोगिता के दौरान युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने खेल प्रेमियों को प्रभावित किया और तीनों दिनों में खेल का उत्साह चरम पर रहा। समापन समारोह में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र, ट्रॉफी और टी–शर्ट प्रदान की गईं। कार्यक्रम में सतीश छँगानी, बराईदीन सावरा, मुकेश भाटिया, राजेश भाटिया, रतन सिंह भाटी, दीपक छँगानी, हरिशंकर सोनी, शैलेष भाटिया, मूल सिंह भाटी, आदित्य शर्मा, प्रतीश चाँडक, नवीन सुथार सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी, अभिभावक और दर्शक उपस्थित रहे।आयोजन सचिव बाबूलाल शर्मा ने आयोजन से जुड़े सभी संस्थानों और अधिकारियों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में और भी बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित करने की योजना है, ताकि अन्य प्रदेशों से आने वाले खिलाड़ी जैसलमेर की पर्यटन नगरी को नज़दीक से जान सकें।