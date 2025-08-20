दो मकानों के ताले तोडऩे का प्रयास, पुलिस की गाड़ी देखकर भागे चोर

पोकरण क्षेत्र में चोरों के हौसले दिनोंदिन बुलंद होते जा रहे है। जिससे चोरी की वारदातें बढ़ रही है। बीते कुछ दिनों में क्षेत्र में कई चोरी की घटनाएं हो चुकी है। मंगलवार रात पुलिस की सजगता व गश्त के चलते चोरी की वारदात नहीं हो सकी। कस्बे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी में मंगलवार रात चोरों ने दो मकानों के ताले तोडऩे के प्रयास किए। इस दौरान गश्त करती पुलिस की एक गाड़ी व एक मोटरसाइकिल यहां पहुंच गई, जिसको देख चोर भाग गए। गौरतलब है कि क्षेत्र में इन दिनों भादवा मेला चल रहा है। इस दौरान प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु यहां पहुंच रहे है। श्रद्धालुओं के साथ कई समाजकंटक भी शामिल हो जाते है और क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम देकर वापिस श्रद्धालुओं की भीड़ में मिल जाते है। ऐसे में इन्हें पकडऩा मुश्किल हो जाता है। मंगलवार रात चोरों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी में स्थित भगवतीलाल बोहरा के मकान में घुसने व ताले तोडऩे का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस की गश्त करती गाड़ी यहां पहुंच गई। सायरन की आवाज सुनकर अज्ञात चोर मौके से भाग गए।