पतंग से परे आसमान, जैसलमेर में स्काई स्पोर्ट्स ने खोले पर्यटन के नए द्वार

पतंगबाजी तक सीमित आसमानी गतिविधियों से आगे बढ़कर अब मरुस्थल का आसमान पैरामोटरिंग, पैराग्लाइडिंग, ड्रोन शो और एरियल परफॉर्मेंस का मंच बनता जा रहा है और आधुनिक एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में देश-दुनिया में उभर रहा है। सम, कनोई व दामोदरा क्षेत्र में रेत पर रफ्तार और आसमान में उड़ान का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। जीप सफारी और क्वाड बाइकिंग के साथ पैराग्लाइडिंग और पैरामोटरिंग पर्यटकों को थार मरुस्थल का विहंगम दृश्य दिखा रही हैं। सूर्यास्त के समय होने वाली एरियल उड़ानें और रात में आयोजित ड्रोन शो इवेंट टूरिज्म को नई ऊंचाई दे रहे हैं, जिससे जैसलमेर देश के अन्य डेजर्ट डेस्टिनेशन से अलग पहचान बना रहा है।