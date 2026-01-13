13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

पतंग से परे आसमान, जैसलमेर में स्काई स्पोर्ट्स ने खोले पर्यटन के नए द्वार

सरहदी जैसलमेर का आसमान अब केवल पतंगों का नहीं, बल्कि रोमांच, तकनीक और इवेंट टूरिज्म की नई उड़ान का प्रतीक बनता जा रहा है—जो मरुस्थल को राष्ट्रीय पर्यटन की मुख्य धारा में मजबूती से स्थापित कर रहा है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 13, 2026

सरहदी जैसलमेर का आसमान अब केवल पतंगों का नहीं, बल्कि रोमांच, तकनीक और इवेंट टूरिज्म की नई उड़ान का प्रतीक बनता जा रहा है—जो मरुस्थल को राष्ट्रीय पर्यटन की मुख्य धारा में मजबूती से स्थापित कर रहा है। सुनहरी रेत, ऐतिहासिक दुर्ग और लोक संस्कृति के लिए पहचाना जाने वाला जैसलमेर अब इवेंट टूरिज्म और स्काई स्पोर्ट्स के जरिए राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान बना रहा है।

पतंगबाजी तक सीमित आसमानी गतिविधियों से आगे बढ़कर अब मरुस्थल का आसमान पैरामोटरिंग, पैराग्लाइडिंग, ड्रोन शो और एरियल परफॉर्मेंस का मंच बनता जा रहा है और आधुनिक एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में देश-दुनिया में उभर रहा है। सम, कनोई व दामोदरा क्षेत्र में रेत पर रफ्तार और आसमान में उड़ान का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। जीप सफारी और क्वाड बाइकिंग के साथ पैराग्लाइडिंग और पैरामोटरिंग पर्यटकों को थार मरुस्थल का विहंगम दृश्य दिखा रही हैं। सूर्यास्त के समय होने वाली एरियल उड़ानें और रात में आयोजित ड्रोन शो इवेंट टूरिज्म को नई ऊंचाई दे रहे हैं, जिससे जैसलमेर देश के अन्य डेजर्ट डेस्टिनेशन से अलग पहचान बना रहा है।

स्काई स्पोर्ट्स आधारित इवेंट्स ने युवाओं के साथ विदेशी पर्यटकों को भी बड़ी संख्या में आकर्षित किया है। सर्दियों के सीजन में यूरोप और एशिया से आने वाले पर्यटक इन गतिविधियों को अपने ट्रैवल प्लान का अहम हिस्सा बनाते हैं। युवाओं को पायलट सहायक, ग्राउंड स्टाफ, सुरक्षा कर्मी, टूर गाइड और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े कार्यों में रोजगार मिल रहा है।

हकीकत : लोकप्रियता तो बढ़ी, सुरक्षा प्रबंधों की दरकार

बढ़ती लोकप्रियता के साथ सुरक्षा प्रबंधों की आवश्यकता भी सामने आई है। मौसम आधारित अनुमति, तकनीकी जांच, प्रशिक्षित मानव संसाधन और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता को अनिवार्य माना जा रहा है, ताकि स्काई स्पोर्ट्स को सुरक्षित और टिकाऊ रूप में विकसित किया जा सके।

फैक्ट फाइल

-38 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल है सरहदी जैसलमेर जिले का
-2 हजार के करीब पर्यटक इन दिनों प्रतिदिन पहुंच रहे सम व खुहड़ी क्षेत्र में
-10 हजार से अधिक लोगों को पर्यटन से जैसलमेर में मिल रहा प्रत्यक्ष रोजगार

  • 1800 करोड़ का जैसलमेर को व्यवसाय हो रहा है पर्यटन से-300 करोड़ की आय हो रही जैसलमेर को केवल सम क्षेत्र से-3,000 से 8,000 रुपए खर्च किए जा रहे एडवेंचर गतिविधियों परऐसा है एडवेंचर टूरिज्म
  • अक्टूबर से मार्च तक स्काई और एडवेंचर टूरिज्म के लिए सबसे अनुकूल समय-पैरामोटरिंग, पैराग्लाइडिंग और एयर बैलूनिंग निजी ऑपरेटरों के माध्यम से संचालितएक्सपर्ट व्यू: पैरामोटरिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों के लिए आदर्श परिस्थितियांपर्यटन विशेषज्ञ सुमेरसिंह राजपुरोहित का कहना है कि जैसलमेर की भौगोलिक संरचना स्काई स्पोर्ट्स के लिए अत्यंत अनुकूल है। खुला मरुस्थल, बाधारहित हवाई क्षेत्र और स्थिर वायु प्रवाह पैरामोटरिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करते हैं। उनका कहना है कि स्पष्ट गाइडलाइन, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानक लागू होने पर जैसलमेर राष्ट्रीय ही नहीं, वैश्विक स्तर पर स्काई इवेंट टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बन सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 11:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पतंग से परे आसमान, जैसलमेर में स्काई स्पोर्ट्स ने खोले पर्यटन के नए द्वार

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

64 स्थानों पर भूजल संकेत, 55 बिल्कुल नए संभावित स्रोत उभरे

जैसलमेर

सम मार्ग पर हिंट एंड रन का मामला…सडक़ क्रॉस करते व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, मौत

जैसलमेर

पहचान बदल कर मंदसौर के होटल में ठहरा जैसलमेर का युवक धरा गया

जैसलमेर

पानी को तरसती नग्गो की ढाणी…एक साल से बना हुआ है जल संकट

जैसलमेर

मोहनगढ़: नहरी क्षेत्र से सिंगल फेस के 6 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त, 2.80 लाख का जुर्माना

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.