भादवा मेला: जोधपुर के संघों का पोकरण पड़ाव, होंगे कई कार्यक्रम

जोधपुर से आने वाले वाल्मीकि समाज के संघ की ओर से कपड़े के घोड़ों व बाबा की ज्योत के साथ रात में रैली निकाली जाएगी, जो आकर्षण का केन्द्र रहती है। इसी प्रकार सोजती गेट व सांसी समाज के संघों की ओर से झंडा रैली निकाली जाएगी। सुबह पोकरण पहुंचने पर सैकड़ों श्रद्धालुओं की ओर से जोधपुर रोड से जयनारायण व्यास सर्किल तक झंडा रैली निकाली जाएगी। साथ ही स्थानीय लोग भी इस रैली को देखने के लिए उमड़ेंगे। इन संघों के साथ आने वाले पदयात्री कस्बे के जोधपुर रोड, राउमावि मैदान, उपखंड अधिकारी कार्यालय व नगरपालिका के सामने, अंबेडकर सर्किल, रेलवे स्टेशन रोड आदि जगहों पर पड़ाव डाला जाता है। जिससे अब आगामी तीन-चार तक पोकरण में भादवा मेला परवान पर रहेगा।