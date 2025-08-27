भादवा मेला: जोधपुर के संघों का पोकरण पड़ाव, होंगे कई कार्यक्रम

पोकरण क्षेत्र के रामदेवरा गांव में स्थित बाबा रामदेव की समाधि पर दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। गत 4 दिनों से रामदेवरा में श्रद्धालुओं की आवक के चलते कतारें लग रही है और पोकरण में भी जातरुओं की रेलमपेल देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि भादवा माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक ख्यातिप्राप्त अंतरप्रांतीय भादवा मेले का आयोजन होता है। श्रद्धालुओं की आवक इससे पूर्व ही श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में शुरू हो जाती है। डेढ़ माह चलने वाले मेले में 30 से 40 लाख श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचकर बाबा की समाधि के दर्शन करते है।
द्वितीया के दिन ही जोधपुर से अलग-अलग पदयात्री संघ रवाना होते है। ये संघ एक दिन व एक रात पोकरण में रुकते है और अगले दिन रामदेवरा पहुंचकर दर्शन करते है। इन संघों का शुक्रवार को पोकरण में पड़ाव शुरू होगा। सबसे पहले वाल्मिकी समाज का संघ पोकरण पहुंचेगा। इसके बाद सांसी समाज व सोजती गेट के दो बड़े संघ भी शनिवार की रात व रविवार को सुबह तक पोकरण पहुंचेंगे। इसके अलावा भी कई छोटे-बड़े पदयात्री जत्थे यहां आएंगे।
जोधपुर से आने वाले वाल्मीकि समाज के संघ की ओर से कपड़े के घोड़ों व बाबा की ज्योत के साथ रात में रैली निकाली जाएगी, जो आकर्षण का केन्द्र रहती है। इसी प्रकार सोजती गेट व सांसी समाज के संघों की ओर से झंडा रैली निकाली जाएगी। सुबह पोकरण पहुंचने पर सैकड़ों श्रद्धालुओं की ओर से जोधपुर रोड से जयनारायण व्यास सर्किल तक झंडा रैली निकाली जाएगी। साथ ही स्थानीय लोग भी इस रैली को देखने के लिए उमड़ेंगे। इन संघों के साथ आने वाले पदयात्री कस्बे के जोधपुर रोड, राउमावि मैदान, उपखंड अधिकारी कार्यालय व नगरपालिका के सामने, अंबेडकर सर्किल, रेलवे स्टेशन रोड आदि जगहों पर पड़ाव डाला जाता है। जिससे अब आगामी तीन-चार तक पोकरण में भादवा मेला परवान पर रहेगा।