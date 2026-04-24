भीषण गर्मी से जैसाणवासियों का हुआ हाल बेहाल, दिन का पारा 43.6 डिग्री तक पहुंचा

मोहनगढ़ क्षेत्र में शुक्रवार को सुबह से ही तेज गर्मी का असर देखने को मिला। सूर्योदय के साथ ही तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने लगी, जिससे लोगों को दिन चढ़ने के साथ ही परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर होते-होते गर्मी ने विकराल रूप धारण कर लिया और तेज गर्म हवाएं चलने लगीं। दोपहर करीब 2 बजे के बाद लू का प्रकोप और बढ़ गया, जिससे आमजन का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा तथा लोग जरूरी काम से ही बाहर निकलते नजर आए। भीषण गर्मी से बचने के लिए ग्रामीणों ने कूलर और पंखों का सहारा लिया, लेकिन बार-बार हो रही बिजली कटौती ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दीं। बिजली की आंख-मिचौली के कारण कूलर-पंखे भी बेअसर साबित हो रहे हैं, जिससे लोगों को गर्मी में राहत नहीं मिल पा रही है।