24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

ब्लैकआउट के पूर्वाभ्यास से करीब एक साल पुरानी यादें हुईं ताजा

सीमांत जैसलमेर में शुक्रवार की रात करीब एक साल पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पड़ोसी देश के खिलाफ भारतीय सेना के पराक्रम और पाकिस्तान की ओर से जैसलमेर जिले में किए गए ड्रोन हमले की यादें एक बार फिर जेहन में उभर आई।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Apr 24, 2026

सीमांत जैसलमेर में शुक्रवार की रात करीब एक साल पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पड़ोसी देश के खिलाफ भारतीय सेना के पराक्रम और पाकिस्तान की ओर से जैसलमेर जिले में किए गए ड्रोन हमले की यादें एक बार फिर जेहन में उभर आई। सरहदी जैसलमेर में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए शुक्रवार रात 8.30 बजे को मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का अभ्यास किया गया। इस दौरान शहर में करीब एक दर्जन स्थलों पर स्थापित किए गए सायरन से चेतावनी का अलार्म बजा। अलार्म की गूंज 5 मिनट तक वातावरण में गूंजती रही।

प्रशासन ने एक दिन पहले ही बताया था कि यह हवाई हमले का संकेत माना जाएगा। सायरन की आवाजह सुनते ही अधिकांश लोगों ने अपने घरों, दुकानों और शोरूम की बिजली, इनवर्टर, जनरेटर और मोबाइल टॉर्च तक बंद कर दिए। सडक़ों पर चल रहे वाहनों की लाइट और हाइवे की हाइमास्ट लाइट्स को भी तुरंत बंद किया गया। इस तरह से पूरा शहर अंधेरे की आगोश में समाया हुआ रहा। ब्लैकआउट की अवधि करीब 15 मिनट रही।

सडक़ों पर अव्यवस्था के हालात नहीं बने, इसके लिए पुलिस बल को जगह-जगह तैनात किया गया। ब्लैकआउट का समापन 2 मिनट के ऑल क्लियर सायरन के बजने के साथ हुआ। उसके बाद पुन: लाइट व्यवस्था बहाल हो गई। ब्लैकआउट के दौरान प्रशासन की तरफ से हॉटलाइन, रेडियो कम्युनिकेशन और कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली को जांचा गया। इसी तरह पुलिस, मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड की क्विक रिस्पांस टीम का भी परीक्षण हुआ।

लोगों ने किया सहयोग

प्रशासन की तरफ से किसी भी आपात स्थिति के लिए लोगों को तैयार रहने के प्रशिक्षण के रूप में किए गए ब्लैकआउट को आमजन ने पूर्ण सहयोग दिया। रात 8.30 बजे सायरन की आवाज सुनते ही लाइट्स ऑफ कर दी गई। सडक़ों पर आवाजाही कर रहे वाहन चालक सायरन की आवाज सुनते ही जहां के तहां थम गए। उन्होंने वाहन को किनारे खड़ा कर दिया और लोग आपस में बतियाते नजर आए।

‘एयरस्ट्राइक’ से लगी आग, घायलों का किया रेस्क्यू

जैसलमेर में शुक्रवार शाम इंदिरा कॉलोनी में एयर स्ट्राइक का मॉक ड्रिल किया गया। इसके तहत कॉलोनी के विस्तृत चौराहा पर आग लगी। इसकी सूचना दिए जाने पर नगरपरिषद और नागरिक सुरक्षा के दमकल वाहन और स्वयंसेवक मौके पर पहुंचे। साथ ही पुलिस व सरकार की अन्य एजेंसियों व विभागों के प्रतिनिधि भी कुछ देरी में पहुंच कर राहत व बचाव कार्य में जुटे। दमकल की गाडिय़ों ने आग पर काबू पाया और स्वयंसेवकों ने चौराहा के पास बनी इमारत में घायलों को स्ट्रेचर पर लेटा कर बाहर निकाला। उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के तालमेल और रेस्पॉन्स समय को परखा गया। एयर स्ट्राइक के मॉक ड्रिल की व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Apr 2026 09:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / ब्लैकआउट के पूर्वाभ्यास से करीब एक साल पुरानी यादें हुईं ताजा

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मलेरिया पर वार जरूरी, जागरूकता और बचाव से ही नियंत्रण संभव

जैसलमेर

पार्टी होगी मजबूत, तभी बनेगी सरकारें…, सवा दो साल हो गए, न कोई पूछने वाला, न ही सुनने वाला : डोटासरा

जैसलमेर

विरासत के संग विकास की मिलेगी नई पहचान…गड़ीसर प्रोल को मिलेगा नया रूप

जैसलमेर

भीषण गर्मी से जैसाणवासियों का हुआ हाल बेहाल, दिन का पारा 43.6 डिग्री तक पहुंचा

जैसलमेर

राजस्थान: जैसलमेर में 500 शिक्षकों की सैलरी रुकी, बोले- जल्द वेतन जारी नहीं किया तो करेंगे प्रदर्शन

Rajasthan Salaries of 500 Jaisalmer Teachers Delayed Protest Warning
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.