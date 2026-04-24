ब्लैकआउट के पूर्वाभ्यास से करीब एक साल पुरानी यादें हुईं ताजा

जैसलमेर में शुक्रवार शाम इंदिरा कॉलोनी में एयर स्ट्राइक का मॉक ड्रिल किया गया। इसके तहत कॉलोनी के विस्तृत चौराहा पर आग लगी। इसकी सूचना दिए जाने पर नगरपरिषद और नागरिक सुरक्षा के दमकल वाहन और स्वयंसेवक मौके पर पहुंचे। साथ ही पुलिस व सरकार की अन्य एजेंसियों व विभागों के प्रतिनिधि भी कुछ देरी में पहुंच कर राहत व बचाव कार्य में जुटे। दमकल की गाडिय़ों ने आग पर काबू पाया और स्वयंसेवकों ने चौराहा के पास बनी इमारत में घायलों को स्ट्रेचर पर लेटा कर बाहर निकाला। उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के तालमेल और रेस्पॉन्स समय को परखा गया। एयर स्ट्राइक के मॉक ड्रिल की व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे।