विरासत के संग विकास की मिलेगी नई पहचान…गड़ीसर प्रोल को मिलेगा नया रूप

इसके अलावा, गड़ीसर प्रोल के दोनों ओर नई प्रोलों का निर्माण भी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इन नई प्रोलों के बनने से यातायात का दबाव कम होगा और वाहनों की आवाजाही सुगम हो सकेगी। वर्तमान में संकरी जगह के कारण यहां अक्सर जाम जैसी स्थिति बन जाती है, जिसे इस विस्तारीकरण के बाद काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। नई प्रोलों का डिजाइन भी पारंपरिक स्थापत्य शैली के अनुरूप रखा जा रहा है, ताकि पुराने और नए का संतुलन बना रहे। यह पूरी तरह से जैसलमेरी पत्थर से निर्मित की जा रही है। वर्तमान में एक तरफ की प्रोल का कार्य शुरू हो गया है। नगरपरिषद अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना का उद्देश्य शहर की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखते हुए उसे आधुनिक सुविधाओं से जोडऩा है। कार्य पूर्ण होने के बाद गड़ीसर प्रोल क्षेत्र एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा, जिससे स्थानीय व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इस प्रकार के कार्यों से जैसलमेर की पहचान और मजबूत होगी तथा शहर की सुंदरता में बढ़ोतरी होगी। साथ ही उनकी ओर से क्षेत्र में अतिक्रमणों और अवैध कब्जों की समस्या के समाधान की भी मांग की जा रही है।