पार्टी होगी मजबूत, तभी बनेगी सरकारें…, सवा दो साल हो गए, न कोई पूछने वाला, न ही सुनने वाला : डोटासरा

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ करने के साथ नि:शुल्क बिजली, मुफ्त इलाज, राशन किट जैसी सौगातें दी, लेकिन भाजपा एक रुपए का भी फायदा नहीं दे सकी है। गेहूं एमएसपी का वादा अधूरा पड़ा है। बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है। कांग्रेस ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलें खोली, लेकिन भाजपा बंद कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग ईडी व सीबीआइ का दुरुपयोग करते है। ईडी ने उनके यहां भी रेड डाली। उन्होंने कहा कि जब टिड्डी आती है तो किसानों के नुकसान कर जाती है, लेकिन जब उनके यहां ईडी आई तो देखा कि वह तो पोपली व खोखली थी, कोई दम नहीं था। उन्होंने कहा कि नगर निकाय व पंचायतीराज चुनाव सरकार नहीं करवा रही है। कानून में प्रावधान भी है। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए कांग्रेस सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी।