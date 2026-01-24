24 जनवरी 2026,

शनिवार

जैसलमेर

सांकेतिक बोर्ड से टकराई बाइक, खेत की कंटीली तार में उलझे, दो की मौत

जैसलमेर

Deepak Vyas

Jan 24, 2026

मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में शनिवार दोपहर बाद पीटीएम थाना क्षेत्र में पीटीएम से सुल्ताना की ओर जाते समय घुमावदार मोड़ पर बाइक असंतुलित होकर हादसे का शिकार हो गई। सड़क किनारे लगे सांकेतिक बोर्ड से टकराने के बाद बाइक खेत की ओर जा गिरी, जहां कंटीली तार से टकराने से दोनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूचना मिलने पर पीटीएम थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को निजी वाहन की सहायता से जिला अस्पताल भिजवाया गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में 55 वर्षीय जसाराम ने दम तोड़ दिया, जबकि 40 वर्षीय भागुराम ने उपचार के दौरान जिला अस्पताल में अंतिम सांस ली। मृतकों की पहचान जसाराम पुत्र बलदेवराम वाबरी निवासी रामपुरा रंगमहल, थाना पीलीबंगा (हनुमानगढ़) के रूप में हुई है, जो वर्तमान में रामगढ़ की ओर काश्तकारी कर रहा था, वहीं भागुराम पुत्र गोपीराम वाबरी निवासी श्योपुरी, गंगानगर बताया गया है। पुलिस ने दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कर शव सुपुर्द किए जाएंगे।

