वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, मांगों को लेकर धरना शुरू

सांकड़ा क्षेत्र के भिणाजपुरा गांव के पास सोलर प्लांट के मुख्य द्वार के पास सोमवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। जिसके बाद परिवारजनों व ग्रामीणों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्लांट के मुख्य द्वार पर धरना शुरू कर दिया। इस दौरान शिव विधायक रविन्द्रसिंह भाटी भी यहां पहुंचे और कार्रवाई नहीं होने पर बुधवार से महापड़ाव की चेतावनी भी दी। सांकड़ा थानाधिकारी राणसिंह ने बताया कि रिन्यू सोलर प्लांट में कार्यरत बाड़मेर जिले के शिव थानाक्षेत्र के आरंग निवासी रमेशदान (28) पुत्र लखदान व चोचरा निवासी कोजराजसिंह उर्फ सगतसिंह (27) पुत्र कानसिंह सोमवार रात काम से छुट्टी होने के बाद बाइक से गांव की तरफ जा रहे थे। प्लांट से बाहर निकलने के बाद करीब 200 मीटर की दूरी पर किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल फलसूंड के राजकीय अस्पताल ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने रमेशदान को मृत घोषित कर दिया। जबकि कोजराजसिंह को जोधपुर रैफर कर दिया। सूचना पर पुलिस ने मौका मुआयना किया और मृतक के शव को फलसूंड अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।