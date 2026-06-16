Jaisalmer: गोडावण के तीन चूजों का जन्म: एक का जन्म जंगल से मिले अंडे से, दो का कृत्रिम गर्भाधान से हुआ

प्रतिवर्ष सात समंदर पार कर शीतकालीन प्रवास पर लाठी व आसपास के क्षेत्र में आने वाले मेहमान पक्षी कुरजां की इस बार वतन वापसी के बाद छह कुरजां अपने समूहों से बिछुड़कर खेतोलाई गांव के तालाबों पर पीछे रह गई थीं। यहां की भीषण गर्मी सहन करते हुए अब ये सभी पक्षी दिखना बंद हो गए हैं। खेतोलाई गांव के तालाबों पर अब एक भी कुरजां नजर नहीं आ रही है। सामान्यतया कुरजां पक्षी मंगोलिया, चीन, कजाकिस्तान, रूस के ठंडे इलाकों में रहती हैं। बर्फबारी के दौरान भोजन की विकट परिस्थितियों के कारण वे शीतकालीन प्रवास पर निकल जाती हैं। कुरजां सामान्यतया 30-32 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अनुकूल महसूस करती हैं। जैसे ही यहां गर्मी दस्तक देती है, कुरजां वतन वापसी की उड़ान भर लेती हैं। ऐसे में समूह से बिछुड़ने के बाद पीछे रहे इन पक्षियों के लिए यहां का 48-49 डिग्री तापमान सहन करना अपूर्व रूप से कठिन होता है। फरवरी माह में कुरजां ने वतन वापसी शुरू कर दी थी और मार्च में अधिकांश पक्षियों के समूह यहां से निकल गए थे। इस दौरान छह पक्षी यहीं रह गए थे। अप्रेल माह तक तो ये छह पक्षी नियमित रूप से दिख रहे थे, फिर मई में पांच और मई के अंतिम सप्ताह में चार पक्षी ही दिख रहे थे। जून में सभी पक्षी दिखना बंद हो गए। ऐसे में अन्य पक्षी कहां गए, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पक्षी प्रेमी पंकज विश्नोई, खेतोलाई ने बताया कि खेतोलाई गांव के तालाबों पर पीछे रही छह कुरजां में से अब एक भी नहीं दिख रही है। सभी कुरजां पक्षियों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।