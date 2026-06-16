Jaisalmer: दिन ढलते ही अंधेरे में गुम हो रही स्वर्णनगरी, राहगीरों और वाहन चालकों के लिए जोखिम बढ़ा

जैसलमेर. दिन भर की चहल-पहल और सुनहरी आभा से दमकने वाली स्वर्णनगरी का बड़ा हिस्सा रात होते ही अंधेरे में गुम हो रहा है। शहर की कई मुख्य सड़कें, आवासीय कॉलोनियां, बाजार क्षेत्र और सार्वजनिक स्थान आए दिन पर्याप्त रोशनी के अभाव में नजर आ रहे हैं। खराब स्ट्रीट लाइटें और उनके रख-रखाव में बरती जा रही सुस्ती ने न केवल आमजन की परेशानी बढ़ा दी है, बल्कि शहर की सुरक्षा, पर्यटन गतिविधियों और स्थानीय व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। शहर के विभिन्न इलाकों में बड़ी संख्या में स्ट्रीट लाइटें लंबे समय से बंद पड़ी हैं। कई स्थानों पर पोल तो लगे हुए हैं, लेकिन उनमें लगी लाइटें या तो खराब हैं अथवा पर्याप्त रोशनी नहीं दे रही हैं। इसके चलते रात के समय राहगीरों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दोपहिया वाहन चालकों को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरे वाले क्षेत्रों में दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है।