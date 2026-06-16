Jaisalmer: 870 वर्ष पुराने सोनार दुर्ग में हर कदम सुरक्षित रखने की तैयारी, ऐतिहासिक घाटियां बन रही खुरदरी

जैसलमेर. विश्व प्रसिद्ध 870 वर्ष पुराने सोनार दुर्ग में पर्यटकों और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक घाटियों की टंचाई का कार्य किया जा रहा है। दुर्ग के प्रमुख प्रवेश मार्गों और ढलानों पर वर्षों से पत्थरों की सतह चिकनी होने के कारण फिसलन की समस्या बढ़ रही थी। विशेष रूप से बारिश के मौसम तथा पर्यटकों की अधिक आवाजाही के दौरान दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। इसे देखते हुए दुर्ग की अखे प्रोल, सूरज प्रोल और गणेश प्रोल क्षेत्र की घाटियों में पत्थरों को खुरदरा बनाने का कार्य शुरू किया गया है। नगरपरिषद की ओर से यह कार्य दिन के अलावा मुख्य रूप से रात्रिकाल में कराया जा रहा है ताकि कार्य जल्द निपट सके। दिन के साथ रात में निर्धारित हिस्सों में श्रमिकों की ओर पारंपरिक तकनीकों के माध्यम से पत्थरों की सतह पर टंचाई कर उन्हें अधिक सुरक्षित बनाया जा रहा है। इससे ढलान वाले मार्गों पर पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहनों के फिसलने की संभावना कम होगी।