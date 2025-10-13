नकबजनी की वारदात का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार रतनसिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई उदयसिंह के घर का ताला तोड़कर चोरों ने गहने चोरी कर लिए। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई और आरोपियों की सक्रिय तलाश की गई।पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी का माल बरामद किया और वारदात में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल जब्त की। चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड प्राप्त किया गया है।