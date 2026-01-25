कैंपर वाहन – स्कूटी भिड़े, हादसे में स्कूटी सवार दो युवक की मौत

नाचना गांव में स्थित गोवर्धनदास चांडक धर्मशाला के पास सड़क मार्ग पर रविवार को कैंपर वाहन और स्कूटी में आमने-सामने टक्कर हो गई। भिड़ंत में स्कूटी पर सवार दो युवकों की मौत हो गई। सूचना पर नाचना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायल युवकों को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाचना लाया गया। पुलिस के अनुसार गोवर्धनदास चांडक धर्मशाला के पास सड़क मार्ग पर रविवार को कैंपर गाड़ी और स्कूटी की आमने-सामने टक्कर हो गई। भिड़ंत में स्कूटी पर सवार दोनों युवकों की मौत हो गई, जिसमें असलम पुत्र नशार खान निवासी कुंभारों का बास, जिला फलोदी की मौके पर ही मौत हो गई, सतीश पुत्र दलीप कुमार माली निवासी नाचना को घायल अवस्था में राजकीय अस्पताल नाचना लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। नाचना पुलिस थानाधिकारी देवकिशन ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। दोनों के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाचना की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंपा जाएगा।