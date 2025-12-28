स्वर्णनगरी में दिन में छाए बादल, रात में बढ़ा सर्दी का असर

स्वर्णनगरी में सर्दी का मौसम लोगों को घरों से बाहर निकले लोगों को कंपकंपाने लगा है। रविवार को दिन भर आकाश में बादल छाए हुए थे और नगण्य रूप में ही धूप की किरणें जमीन पर उतरी। इससे दिन भर सर्दी का असर बना रहा। शाम के बाद ठंडक बढ़ गई।
रात में लोग 8 बजे के बाद ही घरों की ओर लौटने की जल्दी करते नजर आए। पर्यटक भी रात में भरपूर गर्म कपड़ों में बाजारों का भ्रमण कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 27.7 और न्यूनतम 10.7 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया, जो एक दिन पहले शनिवार को क्रमश: 28.0 व 11.0 डिग्री रहा था। रात के समय चलने वाली तेज गति की हवाओं से जन-जीवन प्रभावित हो रहा है।
