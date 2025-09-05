पोकरण-रामदेवरा में बरसे मेघ, जैसलमेर में उमस से बेहाल…

जैसलमेर जिले के पोकरण व रामदेवरा क्षेत्रों में शुक्रवार शाम को हुई बारिश से मौसम खुशनुमा बना रहा, लेकिन स्वर्णनगरी जैसलमेर में बरसात का इंतजार इंतजार ही बना रहा। इधर गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। सुबह से आसमान में बादलों का डेरा रहा। धूप न निकलने के बावजूद उमस इतनी बढ़ गई कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। दोपहर तक मुख्य बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। जो लोग जरूरी काम से निकले, वे भी जल्दी गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करते दिखे। शाम तक भी उमस से राहत नहीं मिली। अधिकतर लोग घरों में ही दुबके रहे। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36.4 और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह बने रहने की संभावना जताई गई है।