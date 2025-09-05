Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

पोकरण-रामदेवरा में बरसे मेघ, जैसलमेर में उमस से बेहाल…

धार्मिक नगरी रामदेवरा में शुक्रवार को दिन भर उमस का मौसम बना रहा। दोपहर में उमस के कारण कस्बेवासी और यात्री हलकान हो उठे।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 05, 2025

रामदेवरा. शुक्रवार को हुई बारिश के दौरान आकाश में बने इंद्रधनुष का नजारा।

जैसलमेर जिले के पोकरण व रामदेवरा क्षेत्रों में शुक्रवार शाम को हुई बारिश से मौसम खुशनुमा बना रहा, लेकिन स्वर्णनगरी जैसलमेर में बरसात का इंतजार इंतजार ही बना रहा। इधर गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। सुबह से आसमान में बादलों का डेरा रहा। धूप न निकलने के बावजूद उमस इतनी बढ़ गई कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। दोपहर तक मुख्य बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। जो लोग जरूरी काम से निकले, वे भी जल्दी गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करते दिखे। शाम तक भी उमस से राहत नहीं मिली। अधिकतर लोग घरों में ही दुबके रहे। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36.4 और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह बने रहने की संभावना जताई गई है।

धार्मिक नगरी रामदेवरा में शुक्रवार को दिन भर उमस का मौसम बना रहा। दोपहर में उमस के कारण कस्बेवासी और यात्री हलकान हो उठे। शाम होते ही रामदेवरा को काली घटाओं ने घेर लिया। इसके कुछ देर बाद ही कस्बे में रिमझिम बरसात शुरू हो गई। करीब 10 मिनट से अधिक समय तक रिमझिम पानी बरसा। रिमझिम बारिश से कस्बे की सड़के पानी से भीगी रही। बारिश के बाद लोगों को उमस से राहत मिली। अचानक मौसम के बदलने से क्षेत्र में आए लोगों में अफरा तफ़रा मच गई । वही बरसात के बाद धूप खिलने के साथ इंद्र धनुष का मनमोहक नज़ारा आसमान में दिखाई दिया।

Published on:

05 Sept 2025 08:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पोकरण-रामदेवरा में बरसे मेघ, जैसलमेर में उमस से बेहाल…

