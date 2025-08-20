तेजाब से झुलसकर भी कांस्टेबल ने बचाई युवक की जान

जैसलमेरजिले की चांधन चौकी में तैनात पुलिस कांस्टेबल खीमसिंह ने अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए मंगलवार को एक युवक की जान बचाई। इस दौरान खीमसिंह खुद तेजाब से झुलस गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और युवक को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार बुधवार को अभय कमांड सेंटर को सूचना मिली कि चांधन गांव में पति-पत्नी में विवाद चल रहा है। मौके पर पहुंचे कांस्टेबल खीमसिंह ने झगड़ा शांत कराने का प्रयास किया। इसी बीच पीड़िता का पति राधेश्याम सोनी अचानक तेजाब पीने की कोशिश करने लगा। खीमसिंह ने तत्परता दिखाते हुए बोतल छीनने का प्रयास किया। छीना-झपटी में तेजाब उनके हाथों और वर्दी पर गिर गया। गंभीर रूप से झुलसने के बावजूद कांस्टेबल ने साहस नहीं छोड़ा और युवक को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाकर प्राथमिक उपचार दिलाया। बाद में उसे जिला अस्पताल जैसलमेर में भर्ती कराया गया। इसके बाद खीमसिंह ने अपना इलाज करवाया।कांस्टेबल खीमसिंह की निडरता और सूझबूझ की क्षेत्र में हर जगह सराहना हो रही है।