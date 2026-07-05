Jaisalmer: चक्रवाती हवाओं से दर्जनों पोल गिरे, कस्बे सहित कई गांव अंधेरे में डूबे

रामदेवरा. क्षेत्र में गत शनिवार शाम आए भीषण आंधी-तूफान और मूसलाधार बारिश ने रामदेवरा क्षेत्र में व्यापक तबाही मचा दी। चक्रवाती हवाओं के कारण दर्जनों बिजली के पोल धराशायी हो गए, जबकि 33 केवी विद्युत लाइनों पर पेड़ गिरने से पूरे कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। कई स्थानों पर टूटे पोल और बिजली के तार सड़क पर गिरने से आवागमन भी बाधित रहा। जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रभावित क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति तत्काल बंद कर दी गई। शनिवार शाम बाधित हुई बिजली व्यवस्था को बहाल करने के लिए रविवार को डिस्कॉम के कार्मिक दिनभर युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य में जुटे रहे। करीब 18 घंटे की मशक्कत के बाद रामदेवरा कस्बे में बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी, लेकिन एका जीएसएस से जुड़े कई गांव दूसरे दिन शाम तक भी अंधेरे में डूबे रहे। भीषण गर्मी और उमस के बीच बिजली नहीं होने से लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। इससे पूर्व अचानक मौसम बदलने के साथ तेज आंधी और बारिश शुरू होते ही बाजारों में अफरा-तफरी मच गई। दुकानदारों को बाहर रखा सामान समेटने तक का अवसर नहीं मिला। राहगीरों ने दुकानों और मकानों के छज्जों के नीचे शरण लेकर खुद को सुरक्षित किया। तेज हवाओं के कारण कई दुकानों के बाहर रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया।