Jaisalmer: सैन्य स्टेशन स्थित सीएसडी कैंटीन में आग से लाखों का नुकसान

रविवार सुबह करीब 8 बजे सैन्य स्टेशन परिसर से अचानक धुआं और आग की तेज लपटें उठती दिखाई दीं। सीएसडी कैंटीन में लगी आग को शुरुआत में सेना के जवानों ने बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैल गई और अंदर रखा सामान जलने लगा। सेना ने नागरिक प्रशासन को अलर्ट किया। इसके बाद नगरपरिषद की फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, सेना की फायर टीम और एयरफोर्स के फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए। कुल 8 दमकलों ने आग बुझाने का काम शुरू किया और कैंटीन के चारों ओर से पानी की बौछारें की गईं करीब एक घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग को बुझाने में सफलता मिलने से यह आसपास की इमारतों तक नहीं पहुंची। जानकारी के अनुसार कैंटीन में रखा घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, राशन और अन्य सामग्री पूरी तरह जलकर राख हो गई। इससे लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई गई है लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही आधिकारिक रूप से पुष्टि की जाएगी।