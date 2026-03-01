धीरे-धीरे फिर से बढ़ोतरी की ओर दिन और रात का पारा

दोपहर में धूप खिली हुई होने के बावजूद उसमें ज्यादा तपिश नहीं होने से पंखों की हवा भी सुहानी प्रतीत हुई। मौसम विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान 32.2 व न्यूनतम 18.8 डिग्री रिकॉर्ड किया। एक दिन पहले यह क्रमश: 31.4 व 17.7 डिग्री रहा था। शाम ढलने से रात तक मौसम में शीतलता का असर बना रहने से सडक़ों व बाजारों में रौनक का मंजर रहा। सुबह धूप खिलने से पहले आसमान में बादलों के छाए रहने के साथ हवाओं के चलने से गुलाबी शीतलता का खुशनुमा वातावरण बना हुआ रहा। मॉर्निंग वॉकिंग पर निकलने वालों से लेकर कार्यवश जल्दी घर छोडऩे वाले लोगों को मौसम की मौजूदा स्थिति काफी रास आ रही है। शहर भ्रमण पर आ रहे सैलानियों को भी घूमते समय काफी सुकून महसूस हो रहा है। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में मौसम एकदम साफ हो जाएगा और तेज धूप फिर से सताने लगेगी।