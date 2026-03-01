संडे बोल, आपकी आवाज- गति से तेज गति से वाहन दौड़ाने से हर कोई परेशान

आम तौर पर शांतिपूर्ण माने जाने वाले जैसलमेर की सडक़ों पर निर्धारित गति से तेज गति से वाहन दौड़ाने और रह-रह कर धमाके करने व शोर मचाने वाले साइलेंसर युक्त बाइक्स पर किसी तरह की रोक नहीं होने से होने से हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। इससे आमजन बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं।