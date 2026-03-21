जैसलमेर जाने वाले यात्री सावधान: रेलवे ने अचानक बदला इन ट्रेनों का रूट, अब पोकरण से ही लौटेंगी गाड़ियां; चेक करें नई लिस्ट

भले ही वर्तमान में यात्रियों को थोड़ी परेशानी हो रही हो, लेकिन यह कार्य जैसलमेर के पर्यटन और कनेक्टिविटी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इलेक्ट्रिक लोको शेड बनने से इंजनों के रखरखाव में समय बचेगा और नई आधुनिक कोचिंग सुविधाओं के जुड़ने से जैसलमेर से देश के अन्य बड़े शहरों के लिए सीधी ट्रेनें शुरू करना संभव हो सकेगा।