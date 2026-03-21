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जैसलमेर जाने वाले यात्री सावधान: रेलवे ने अचानक बदला इन ट्रेनों का रूट, अब पोकरण से ही लौटेंगी गाड़ियां; चेक करें नई लिस्ट

Jaisalmer Railway Station: जैसलमेर यार्ड में चल रहे विकास कार्य और कोचिंग मेंटेनेंस के कारण रेलवे ने ब्लॉक लिया है, जिससे कई रेल सेवाएं आंशिक रूप से रद्द कर दी गई हैं। इसका असर यातायात पर पड़ा है।

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जैसलमेर

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Arvind Rao

Mar 21, 2026

Jaisalmer Travel Alert Indian Railways Diverts Trains Services to Turn Back from

Jaisalmer Railway Yard Coaching Maintenance (Patrika Photo)

Jaisalmer Railway Yard Coaching Maintenance: पर्यटन नगरी जैसलमेर के रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने और भविष्य की जरूरतों के अनुसार यार्ड के विस्तार का कार्य अब अंतिम चरणों में है।

जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार, जैसलमेर स्टेशन पर कोचिंग रखरखाव सुविधाओं, इलेक्ट्रिक लोको ट्रिप शेड और टॉवर वैगन साइडिंग जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी कार्यों को गति देने के लिए रेलवे ने विशेष 'ब्लॉक' लिया है।

इन कार्यों का मुख्य उद्देश्य जैसलमेर से लंबी दूरी की नई ट्रेनें चलाने की राह आसान करना और ट्रेनों के संचालन को अधिक सुरक्षित व समयबद्ध बनाना है। हालांकि, इस निर्माण अवधि के दौरान यात्रियों को अस्थाई रूप से कुछ रेल सेवाओं के आंशिक रद्दीकरण और देरी का सामना करना पड़ेगा।

प्रमुख ट्रेनों पर असर: पोकरण और भादरिया लाठी तक ही चलेंगी गाड़ियां

रेलवे प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, 21 मार्च से 27 मार्च 2026 के बीच कई प्रमुख ट्रेनों के रूट को छोटा (Short Terminate) किया गया है…

साबरमती-जैसलमेर एक्सप्रेस (20492): यह ट्रेन 26 मार्च को साबरमती से रवाना होगी, लेकिन जैसलमेर तक नहीं जाएगी। इसे पोकरण तक ही संचालित किया जाएगा।

जैसलमेर-साबरमती एक्सप्रेस (20491): 27 मार्च को यह गाड़ी जैसलमेर के स्थान पर पोकरण से अपनी यात्रा शुरू करेगी। यानी जैसलमेर से पोकरण के बीच यह सेवा आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

लालगढ़-जैसलमेर एक्सप्रेस (14704): 27 मार्च को लालगढ़ से चलने वाली यह ट्रेन श्री भादरिया लाठी स्टेशन तक ही पहुंचेगी। इसके आगे जैसलमेर तक का मार्ग रद्द रहेगा।

भगत की कोठी-जैसलमेर एक्सप्रेस (74844): 27 मार्च को यह ट्रेन थईयात हमीरा स्टेशन तक ही संचालित होगी।

समय में बदलाव: एक घंटा देरी से चलेंगी ट्रेनें

सिर्फ रूट ही नहीं, बल्कि ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है। ट्रेन संख्या 14704 (लालगढ़-जैसलमेर एक्सप्रेस) 21 मार्च से 26 मार्च तक अपने निर्धारित समय से 60 मिनट (1 घंटा) की देरी से लालगढ़ से रवाना होगी। मार्ग में भी इस ट्रेन को नियंत्रित गति से चलाया जाएगा।

यात्रियों के लिए विशेष एडवाइजरी

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए स्टेशन आने से पहले अपनी ट्रेन का Live Status जरूर चेक करें। यात्री निम्नलिखित माध्यमों से अपडेट प्राप्त कर सकते हैं…

  • NTES App: नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम पर गाड़ी संख्या डालकर स्थिति जानें।
  • हेल्पलाइन 139: रेलवे के एकीकृत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।
  • पूछताछ काउंटर: स्थानीय स्टेशनों पर जाकर ताजा जानकारी लें।

भविष्य की तस्वीर: जैसलमेर को मिलेगा नया स्वरूप

भले ही वर्तमान में यात्रियों को थोड़ी परेशानी हो रही हो, लेकिन यह कार्य जैसलमेर के पर्यटन और कनेक्टिविटी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इलेक्ट्रिक लोको शेड बनने से इंजनों के रखरखाव में समय बचेगा और नई आधुनिक कोचिंग सुविधाओं के जुड़ने से जैसलमेर से देश के अन्य बड़े शहरों के लिए सीधी ट्रेनें शुरू करना संभव हो सकेगा।

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Published on:

21 Mar 2026 11:47 am

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर जाने वाले यात्री सावधान: रेलवे ने अचानक बदला इन ट्रेनों का रूट, अब पोकरण से ही लौटेंगी गाड़ियां; चेक करें नई लिस्ट

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