जैसलमेर में बारिश, सर्द हवाओं ने घोली शीतलता … जन-जीवन प्रभावित

पोकरण क्षेत्र में गत कुछ दिनों से मौसम में हो रहे बदलाव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। दो दिन पूर्व बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया था। शनिवार को दिनभर आसमान में हल्के बादलों की आवाजाही रही। साथ ही दोपहर में गर्मी के मौसम रहा। 3 बजे बाद आसमान में काली घनघोर घटाएं छा गई। शाम 6 बजे तेज बौछारों के साथ बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ। करीब 7 बजे तक रुक-रुककर हल्की बारिश का दौर चलता रहा। जिससे कस्बे की सड़कें तर हो गई। साथ ही तेज हवा चलने से मौसम ठंडा व खुशगवार हो गया। तापमान गिरने से मौसम में ठंडक बढ़ गई और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। रात तक भी आसमान में बादल छाए हुए थे। इसी प्रकार क्षेत्र के छायण प्रथम, द्वितीय, बरड़ाना, चांदसर आदि गांवों में भी बारिश के समाचार मिले है। इस क्षेत्र में खेत व नलकूपों में खड़ी एवं काटकर रखी गई फसलों में नुकसान भी हुआ है। जिससे किसान चिंतित है।