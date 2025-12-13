14 दिसंबर: राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आजहाइब्रिड ऊर्जा क्रांति से जैसलमेर–बाड़मेर बने निवेश और रोजगार केंद्र

पोकरण क्षेत्र में रिन्यू कंपनी का 975 मेगावाट सोलर प्लांट रामपुरिया, भिणाजपुरा, हस्तिनापुर और मसूरिया गांवों में 3500 एकड़ क्षेत्र में स्थापित है। यह संयंत्र हर वर्ष 2490 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन करेगा, जिसे आमजन को 2.18 रुपये प्रति यूनिट की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। इससे लगभग 5 लाख परिवारों को लाभ पहुंचेगा। जैसलमेर जिले में नेड़ान–मूलाना सोलर पार्क 1500 मेगावाट क्षमता के साथ निर्माणाधीन है। नोख क्षेत्र में 925 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट पर कार्य चल रहा है। फतेहगढ़ और लाठी में 1–1 मेगावाट सोलर परियोजनाएं संचालित हैं।

बाड़मेर जिले के 1000 से अधिक कृषि कुओं पर सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यरत हैं। राष्ट्रीय मरू उद्यान क्षेत्र के 6500 घरों को सौर ऊर्जा से रोशन किया जा रहा है। बालोतरा के पॉपलीन उद्योग में कई कारखाने सौर ऊर्जा पर शिफ्ट हो चुके हैं।

पवन ऊर्जा उत्पादन में भी यह क्षेत्र अग्रणी है। राजस्थान में कुल 4913 मेगावाट में से 4000 मेगावाट से अधिक पवन बिजली केवल जैसलमेर–बाड़मेर में उत्पन्न हो रही है।