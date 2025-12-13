सीसुब जवानों की कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और समर्पण पर देश को गर्व : सूर्यकांत

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो दिवसीय जैसलमेर प्रवास के दौरान शनिवार को भारत-पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र का दौरा किया। महानिरीक्षक, सीमांत मुख्यालय जोधपुर एमएल गर्ग ने मुख्य न्यायाधीश का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इस अवसर पर उपमहानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय, जैसलमेर उत्तर जतिंदर सिंह बिन्जी, समादेष्टा नीरज शर्मा एवं अन्य अधिकारियों सहित बल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। दौरे की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश ने मंदिर परिसर में स्थित विजय स्तम्भ पर पुष्पचक्र अर्पित कर राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके उपरांत सीमा सुरक्षा बल की विशेष गार्ड टुकड़ी ने मुख्य न्यायाधीश को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया। तत्पश्चात उन्होंने तनोट माता के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की तथा देश की सुख-समृद्धि एवं सुरक्षा के लिए प्रार्थना की।