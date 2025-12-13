राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर जैसलमेर में एलईडी विकास रथ रवाना

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अल्प अवधि में जनहित से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। किसानों, महिलाओं, युवाओं और श्रमिकों के सशक्तिकरण के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है तथा परीक्षा कैलेंडर के अनुसार समयबद्ध आयोजन हो रहा है। राइजिंग राजस्थान और प्रवासी राजस्थान जैसे कार्यक्रम राज्य को विकास की नई दिशा दे रहे हैं।प्रभारी मंत्री ने बताया कि विकास रथों में ऑडियो-वीडियो माध्यम से सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियां और नीतिगत सुधार प्रदर्शित किए जाएंगे। रथों में सुझाव पेटिका भी रखी गई है, जिसके माध्यम से आमजन अपने विचार और सुझाव दे सकेंगे।