राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर जैसलमेर में एलईडी विकास रथ रवाना

राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नव उत्थान–नई पहचान, बढ़ता राजस्थान–हमारा राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार की शुरुआत की गई। शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर से विधानसभावार दो एलईडी विकास रथों को रवाना किया गया। प्रभारी मंत्री एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्रसिंह खींवसर ने बताया कि जिला प्रशासन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त समन्वय से संचालित ये विकास रथ आगामी 26 दिसंबर तक जिले की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी पहुंचेंगे। इन रथों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अल्प अवधि में जनहित से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। किसानों, महिलाओं, युवाओं और श्रमिकों के सशक्तिकरण के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है तथा परीक्षा कैलेंडर के अनुसार समयबद्ध आयोजन हो रहा है। राइजिंग राजस्थान और प्रवासी राजस्थान जैसे कार्यक्रम राज्य को विकास की नई दिशा दे रहे हैं।प्रभारी मंत्री ने बताया कि विकास रथों में ऑडियो-वीडियो माध्यम से सरकार की दो वर्ष की उपलब्धियां और नीतिगत सुधार प्रदर्शित किए जाएंगे। रथों में सुझाव पेटिका भी रखी गई है, जिसके माध्यम से आमजन अपने विचार और सुझाव दे सकेंगे।
इस अवसर पर जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, जिला कलक्टर प्रतापसिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे, अतिरिक्त जिला कलक्टर परसराम सैनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी, जिला परिवहन अधिकारी टीकूराम सहित जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर उपस्थित कार्मिकों और नागरिकों को शपथ भी दिलाई गई।
