13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

राजकीय अस्पताल में लंबे समय से बंद ईमित्र मशीन, जिम्मेदार बेपरवाह 

आमजन को आधुनिक तकनीक के माध्यम से एक ही स्थान पर 400 प्रकार की सरकारी और निजी सेवा मिलने के उद्देश्य से शुरू की गई ई-मित्र प्लस मशीनें शो-पीस बन कर रह गई है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 13, 2025

oplus_32

आमजन को आधुनिक तकनीक के माध्यम से एक ही स्थान पर 400 प्रकार की सरकारी और निजी सेवा मिलने के उद्देश्य से शुरू की गई ई-मित्र प्लस मशीनें शो-पीस बन कर रह गई है। शुरू होने के तीन साल बाद भी इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। कस्बे के राजकीय अस्पताल में लंबे समय से ई-मित्र प्लस मशीन उपयोगिता के अभाव में केवल शो पीस बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार रामदेवरा में सरकार की ओर से दो ईमित्र मशीन लगी है। पहली आईटी केंद्र में तो दूसरी राजकीय अस्पताल में लगी हुई है। आईटी केंद्र में लगी हुई ई मित्र मशीन तो वर्तमान में आई केंद्र के ही काम में ली जा रही । इसकी उपयोगिता भी आमजन के लिए काम नहीं आ रही है। वहीं दूसरी ई मित्र मशीन राजकीय अस्पताल में लगाने के कुछ समय इसका उपयोग हुआ। उसके बाद ये ईमित्र मशीन पूरी तरह से बंद पड़ी है। जागरुकता व जानकारी के अभाव के कारण अब तक इस मशीन का आमजन उपयोग नहीं कर पा रहा है।विभिन्न जगहों पर बंद है ई मित्र मशीन:

लगभग 600 करोडों रुपए की लागत से योजना में लगाई गई ई मित्र मशीनें धूल फांक रही है। सरकार ने दावा किया था कि कार्यालयों में इन मशीनों के शुरू होने से लोगों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे लेकिन विभागीय लापरवाही से मशीनें उपयोग में नहीं आ रही है।

ये सुविधाएं है ई-मित्र प्लस में :

ई-मित्र प्लस मशीन दिखने में एटीएम जैसी दिखाई देती है। इसमें 32 इंच एलईडी के साथ मॉनिटर डिवाइस, वेब कैमरा, कैश असेप्टर, कार्ड रीडर, मैटलिक की बोर्ड, रसीद के लिए नार्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर आदि मौजूद हैं। मशीन में मौजूद वेब कैमरे से आम नागरिक उच्चाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत भी कर सकते हैं।

ये सेवाएं मशीन में उपलब्ध

आमजन को अपने विभागीय कार्यों के लिए भटकना पड़े इसलिए इस मशीन से गिरदावरी, जमाबंदी की नकल, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र का प्रिन्ट, बिजली-पानी बिल जमा करने सहित अनेक प्रकार की सरकारी व निजी सेवाएं आधुनिक तकनीक के माध्यम से देने के लिए राज्य सरकार ने ई-मित्र प्लस योजना पूर्व में चलाई थी, लेकिश शो-पीस बनकर रह गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Dec 2025 09:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / राजकीय अस्पताल में लंबे समय से बंद ईमित्र मशीन, जिम्मेदार बेपरवाह 

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीसुब जवानों की कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और समर्पण पर देश को गर्व : सूर्यकांत

जैसलमेर

पोकरण – सड़क पर सीमांकन का काम शुरू, अब हटेंगे अतिक्रमण

जैसलमेर

वेस्ट जोन-1 की राष्ट्रीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस शुरू, पहले दिन न्यायाधीशों ने किया विचार-मंथन

जैसलमेर

राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर जैसलमेर में एलईडी विकास रथ रवाना

जैसलमेर

राजस्थान में न्यायिक महाकुंभ आज से; CJI समेत कई न्यायाधीश होंगे शामिल, डिजिटल मीडिया- सेंसरशिप, साइबर अपराध, AI पर मंथन

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.