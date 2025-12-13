राजकीय अस्पताल में लंबे समय से बंद ईमित्र मशीन, जिम्मेदार बेपरवाह 

जानकारी के अनुसार रामदेवरा में सरकार की ओर से दो ईमित्र मशीन लगी है। पहली आईटी केंद्र में तो दूसरी राजकीय अस्पताल में लगी हुई है। आईटी केंद्र में लगी हुई ई मित्र मशीन तो वर्तमान में आई केंद्र के ही काम में ली जा रही । इसकी उपयोगिता भी आमजन के लिए काम नहीं आ रही है। वहीं दूसरी ई मित्र मशीन राजकीय अस्पताल में लगाने के कुछ समय इसका उपयोग हुआ। उसके बाद ये ईमित्र मशीन पूरी तरह से बंद पड़ी है। जागरुकता व जानकारी के अभाव के कारण अब तक इस मशीन का आमजन उपयोग नहीं कर पा रहा है।विभिन्न जगहों पर बंद है ई मित्र मशीन: