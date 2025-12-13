वेस्ट जोन-1 की राष्ट्रीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस शुरू, पहले दिन न्यायाधीशों ने किया विचार-मंथन

जैसलमेर में वेस्ट जोन-1 की दो दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस शनिवार को सम मार्ग स्थित सितारा होटल में शुरू हुई। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत सहित उच्चतम न्यायालय और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने भागीदारी की। पहले दिन सुबह से शाम तक विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से विचार-मंथन किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित किया। इस उच्चस्तरीय कॉन्फ्रेंस के मद्देनजर सम मार्ग पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त किया गया। दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस रविवार को सम्पन्न होगी। गौरतलब है कि जैसलमेर में सुप्रीम कोर्ट के करीब 15 से ज्यादा व राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र के लगभग 60 हाईकोर्ट न्यायाधीश और करीब 80 न्यायाधीश पश्चिमी राज्यों की न्यायपालिका की दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में भागीदारी करने पहुंचे। कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजस्थान उच्च न्यायालय और राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की ओर से राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के साथ किया जा रहा है।