जैसलमेर

वेस्ट जोन-1 की राष्ट्रीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस शुरू, पहले दिन न्यायाधीशों ने किया विचार-मंथन

जैसलमेर में वेस्ट जोन-1 की दो दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस शनिवार को सम मार्ग स्थित सितारा होटल में शुरू हुई।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 13, 2025

जैसलमेर में वेस्ट जोन-1 की दो दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस शनिवार को सम मार्ग स्थित सितारा होटल में शुरू हुई। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत सहित उच्चतम न्यायालय और विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने भागीदारी की। पहले दिन सुबह से शाम तक विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से विचार-मंथन किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित किया। इस उच्चस्तरीय कॉन्फ्रेंस के मद्देनजर सम मार्ग पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त किया गया। दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस रविवार को सम्पन्न होगी। गौरतलब है कि जैसलमेर में सुप्रीम कोर्ट के करीब 15 से ज्यादा व राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र के लगभग 60 हाईकोर्ट न्यायाधीश और करीब 80 न्यायाधीश पश्चिमी राज्यों की न्यायपालिका की दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में भागीदारी करने पहुंचे। कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजस्थान उच्च न्यायालय और राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की ओर से राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के साथ किया जा रहा है।

बदला-बदला नजर आया शहर का नजारा

उच्च न्यायपालिका की महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस को देखते हुए स्वर्णनगरी की रंगत शनिवार को भी पूरी तरह से बदली-बदली नजर आई। शहर के मुख्य चौराहों व मार्गों पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। इसके अलावा दर्शनीय स्थलों पर भी यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के प्रयास नजर आए। कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आए कई अतिथियों ने भ्रमण कर स्वर्णनगरी के ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया। शहर के सबसे व्यस्त हनुमान चौराहा पर लगे लगभग सभी ठेलों व थडिय़ों को मंदिर पैलेस से सटी सडक़ पर स्थानांतरित करवाए जाने से पूरा क्षेत्र खुला-खुला नजर आया। पहली बार वहां स्थित नेहरू पार्क का मुख्य द्वार पूरी तरह से ठेला-रेहड़ी मुक्त दिखा। इसी तरह से सोनार दुर्ग, पटवा हवेलियों, गड़ीसर सरोवर आदि पर्यटन महत्व वाले स्थानों पर आम व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाया गया है। नगरपरिषद का सफाई दस्ता पूरे दिन सक्रिय दिखा।

Published on:

13 Dec 2025 08:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / वेस्ट जोन-1 की राष्ट्रीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस शुरू, पहले दिन न्यायाधीशों ने किया विचार-मंथन

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

