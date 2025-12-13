राजस्थान में न्यायिक महाकुंभ आज से; CJI समेत कई न्यायाधीश होंगे शामिल, डिजिटल मीडिया- सेंसरशिप, साइबर अपराध, AI पर मंथन

दो दिवसीय पश्चिम क्षेत्रीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस आज से, प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
जैसलमेर। राजस्थान सहित चार राज्यों की दो दिवसीय पश्चिम क्षेत्रीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस शनिवार को स्वर्णनगरी जैसलमेर में शुरू होगी। इसमें भाग लेने के लिए देश के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत सहित 15 न्यायाधीश चार्टर विमान से जैसलमेर पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट के कई न्यायाधीश परिवार सहित आए हैं। इस कांफ्रेंस में राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा सहित सभी न्यायाधीश और गुजरात, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के 15 से अधिक न्यायाधीश भी शामिल हो रहे हैं।
दो दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में डिजिटल मीडिया और सेंसरशिप, साइबर अपराध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का न्याय क्षेत्र में बढ़ता प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। ई-कोर्ट्स, डिजिटल न्यायिक ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित समाधान भी प्रमुख एजेंडे में शामिल हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले सीजेआई सहित सुप्रीम कोर्ट के 20 से अधिक न्यायाधीश सितंबर में रणथंभौर में एक अन्य न्यायिक विचार-विमर्श के लिए जुटे थे। जैसलमेर में होने जा रही यह कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, राजस्थान हाईकोर्ट और राज्य न्यायिक अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की जा रही है।
कांफ्रेंस में आए न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। जैसलमेर में हो रही पश्चिमी राज्यों की न्यायपालिका की दो दिवसीय कांफ्रेंस में राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र के लगभग 60 हाईकोर्ट न्यायाधीश और करीब 80 न्यायाधीश भाग लेंगे। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट और राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी के सहयोग से इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है।
