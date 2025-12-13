राजस्थान में न्यायिक महाकुंभ आज से; CJI समेत कई न्यायाधीश होंगे शामिल, डिजिटल मीडिया- सेंसरशिप, साइबर अपराध, AI पर मंथन

जैसलमेर। राजस्थान सहित चार राज्यों की दो दिवसीय पश्चिम क्षेत्रीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस शनिवार को स्वर्णनगरी जैसलमेर में शुरू होगी। इसमें भाग लेने के लिए देश के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत सहित 15 न्यायाधीश चार्टर विमान से जैसलमेर पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट के कई न्यायाधीश परिवार सहित आए हैं। इस कांफ्रेंस में राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा सहित सभी न्यायाधीश और गुजरात, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के 15 से अधिक न्यायाधीश भी शामिल हो रहे हैं।