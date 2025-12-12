जवानों के साथ ग्रामीणों को मिलेगी शारीरिक जांच की डिजिटल सुविधा

दुर्गम मरुस्थलीय सीमा क्षेत्र में तैनात जवानों और आसपास के ग्रामीण समुदायों को विश्वसनीय और आधुनिक तकनीकी पर आधारित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सात पोस्ट्स पर हेल्थ एटीएम यूनिट्स स्थापित किए गए हैं। ये मशीनें प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षणों को मिनटों में पूरा करती हैं और डिजिटल हेल्थ मॉनिटरिंग की सुविधा भी प्रदान करती हैं। हेल्थ एटीएम की स्थापना से जवानों को अब स्वास्थ्य जांच के लिए कहीं और जाना नहीं होगा। इस मशीन में एकीकृत तकनीक के साथ 50 से अधिक डायग्नोस्टिक जांचें की जा सकती हैं। जिनमें ऊंचाई, वजन, बॉडी मास इंडेक्स, दृष्टि परीक्षण, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, ईसीजी, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, शरीर का तापमान, बॉडी फैट एनालिसिस, यूरिन और ब्लड बेसिक पैरामीटर्स शामिल होंगी।