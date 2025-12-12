जवानों के साथ ग्रामीणों को मिलेगी शारीरिक जांच की डिजिटल सुविधा

देश की सीमाओं के लिए दिन-रात मुस्तैद सीमा सुरक्षा बल के जवानों की स्वास्थ्य जांच अब मशीन के जरिए बेहद आसानी से और कम समय में हो सकेगी। इसके लिए सीसुब के जैसलमेर सेक्टर मुख्यालय उत्तर और दक्षिण में हेल्थ एटीएम सुविधाओं का शुभारंभ किया गया। यह पहल मानव विकास संस्था और एनआईआईएफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के सीएसआर सहयोग से प्रोजेक्ट आरोग्य के तहत शुरू की गई है।
जैसलमेर उत्तर सेक्टर मुख्यालय पर शुक्रवार सायं सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक एमएल गर्ग ने हेल्थ एटीएम मशीन का विधिवत पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी व जवानों समेत मानव सेवा संस्थान के अधिकारी मौजूद रहे। गर्ग ने कहा कि हेल्थ एटीएम की शुरुआत से सीमा क्षेत्र में तैनात जवानों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का नया अध्याय शुरू हो गया है। वहीं सीमावर्ती ग्रामीणों को भी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उनके समीप उपलब्ध होंगी। शुभारंभ समारोह में सेक्टर मुख्यालय उत्तर के कमांडेंट डॉ. अर्पिता शर्मा, सेक्टर दक्षिण के कमांडेंट डॉ. कमलदीप गुप्ता, एवीपी सीएसआर जयिता नाहा, मैनेजर सीएसआर अनिल काटेवाड़, मानव विकास संस्था के अकुल वशिष्ठ भी उपस्थित थे।
दुर्गम मरुस्थलीय सीमा क्षेत्र में तैनात जवानों और आसपास के ग्रामीण समुदायों को विश्वसनीय और आधुनिक तकनीकी पर आधारित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सात पोस्ट्स पर हेल्थ एटीएम यूनिट्स स्थापित किए गए हैं। ये मशीनें प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षणों को मिनटों में पूरा करती हैं और डिजिटल हेल्थ मॉनिटरिंग की सुविधा भी प्रदान करती हैं। हेल्थ एटीएम की स्थापना से जवानों को अब स्वास्थ्य जांच के लिए कहीं और जाना नहीं होगा। इस मशीन में एकीकृत तकनीक के साथ 50 से अधिक डायग्नोस्टिक जांचें की जा सकती हैं। जिनमें ऊंचाई, वजन, बॉडी मास इंडेक्स, दृष्टि परीक्षण, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, ईसीजी, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, शरीर का तापमान, बॉडी फैट एनालिसिस, यूरिन और ब्लड बेसिक पैरामीटर्स शामिल होंगी।
सभी परीक्षणों की रिपोर्ट 10 से 15 मिनट की अवधि में उपलब्ध हो सकेगी। मरीज को न केवल रिपोर्ट की प्रिंटेड कॉपी मिलेगी बल्कि रिपोर्ट सीधे उसके वॉट्सऐप पर भी भेज दी जाती है। ये एटीएम सेक्टर अस्पताल उत्तर, मिनी हॉस्पीटल, बीओपी भारेवाला, मिनी हॉस्पीटल, ओपीएस बेस केसी कटोच, 38 बटालियन, मिनी हॉस्पीटल तनोट 26 बटालियन, सेक्टर अस्पताल सेक्टर मुख्यालय दक्षिण जैसलमेर साउथ, यूनिट हॉस्पीटल 126 बटालियन व यूनिट हॉस्पीटल 192 बटालियन में स्थापित किए गए हैं।
