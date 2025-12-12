जैसलमेर में सर्द हवाओं ने रात में ठिठुराया, धूप ने दी राहत

जैसलमेर में रात के समय सर्द हवाओं का असर लगातार ठिठुरा रहा है। दिन में जहां सूर्य की तेज किरणों से सर्दी से राहत मिलती है वहीं सूर्यास्त के बाद ठंडक का असर अपना असर दिखा रहा है।
मौसम विभाग ने शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 30.8 व न्यूनतम 12.4 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया, जबकि एक दिन पहले गुरुवार को यह क्रमश: 31.2 व 11.5 डिग्री रहा था। शुक्रवार को अलसुबह आसमान में हल्के बादल छाए होने से सर्दी का असर ज्यादा महसूस हुआ। इन दिनों शहर व गांवों में चल रहे मांगलिक कार्यक्रमों में देर रात लोगों को घरों से बाहर आवाजाही करने में सर्दी का पुरजोर अनुभव हो रहा है और वे गर्म कपड़ों के साथ सिर पर ऊनी टोपी या मफलर से बचाव करते देखे जा सकते हैं।
बदलते मौसम ने आमजन की दिनचर्या पर भी पर्याप्त असर डाला है। आगामी दिनों में भी मौसम के मिजाज लगभग ऐसे ही बने रहने की सम्भावना है।
