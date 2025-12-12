जैसलमेर में सर्द हवाओं ने रात में ठिठुराया, धूप ने दी राहत

मौसम विभाग ने शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 30.8 व न्यूनतम 12.4 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया, जबकि एक दिन पहले गुरुवार को यह क्रमश: 31.2 व 11.5 डिग्री रहा था। शुक्रवार को अलसुबह आसमान में हल्के बादल छाए होने से सर्दी का असर ज्यादा महसूस हुआ। इन दिनों शहर व गांवों में चल रहे मांगलिक कार्यक्रमों में देर रात लोगों को घरों से बाहर आवाजाही करने में सर्दी का पुरजोर अनुभव हो रहा है और वे गर्म कपड़ों के साथ सिर पर ऊनी टोपी या मफलर से बचाव करते देखे जा सकते हैं।