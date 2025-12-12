12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जैसलमेर

गाय को बचाने के प्रयास में सेना का ट्रक पलटा, 5 अग्निवीर घायल

जोधपुर मार्ग स्थित सैन्य स्टेशन से जैसलमेर शहर की ओर आ रहे सेना का ट्रक शुक्रवार शाम को पलटी खा गया। जिससे उसमें सवार 5 अग्निवीर घायल हो गए।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 12, 2025

जोधपुर मार्ग स्थित सैन्य स्टेशन से जैसलमेर शहर की ओर आ रहे सेना का ट्रक शुक्रवार शाम को पलटी खा गया। जिससे उसमें सवार 5 अग्निवीर घायल हो गए।

घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। बताया जाता है कि सडक़ पर सामने आई गाय को बचाने के प्रयास में ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। घायल अग्निवीरों में रॉबिन, अरुण, मांझी, उदय और प्रमोद शामिल बताए जाते हैं। पलटने से ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक पलटने के बाद वहां आसपास के लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। सभी घायलों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। मामले की पुलिस और सेना के अधिकारी संयुक्त रूप से जांच कर रहे हैं।

Published on:

12 Dec 2025 09:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / गाय को बचाने के प्रयास में सेना का ट्रक पलटा, 5 अग्निवीर घायल

