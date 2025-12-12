पोकरण – न डीटीओ, न इंस्पेक्टर… कैसे होंगे वाहन चालकों के कार्य

पोकरण कस्बे में स्थित जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में अधिकारियों के पद रिक्त होने के कारण क्षेत्र के वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। यहां न तो जिला परिवहन अधिकारी है, न ही कोई निरीक्षक। ऐसे में वाहनों के पंजीयन सहित अन्य कार्य और वाहन चालक अनुज्ञा पत्र जैसे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। गौरतलब है कि पोकरण में तीन वर्ष पूर्व जिला परिवहन कार्यालय स्थापित किया गया। इस दौरान यहां जिला परिवहन अधिकारी सहित निरीक्षक भी लगाए गए। गत वर्ष जिला परिवहन अधिकारी का अन्यत्र स्थानांतरण हो गया। जिसके बाद से यहां कार्यरत परिवहन निरीक्षक को ही अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता रहा। निरीक्षक भी समय-समय पर बदलते रहे, लेकिन जिला परिवहन अधिकारी नहीं लगाया गया।