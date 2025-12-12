12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जैसलमेर

पोकरण – न डीटीओ, न इंस्पेक्टर… कैसे होंगे वाहन चालकों के कार्य

पोकरण कस्बे में स्थित जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में अधिकारियों के पद रिक्त होने के कारण क्षेत्र के वाहन चालक परेशान हो रहे हैं।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 12, 2025

पोकरण कस्बे में स्थित जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में अधिकारियों के पद रिक्त होने के कारण क्षेत्र के वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। यहां न तो जिला परिवहन अधिकारी है, न ही कोई निरीक्षक। ऐसे में वाहनों के पंजीयन सहित अन्य कार्य और वाहन चालक अनुज्ञा पत्र जैसे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। गौरतलब है कि पोकरण में तीन वर्ष पूर्व जिला परिवहन कार्यालय स्थापित किया गया। इस दौरान यहां जिला परिवहन अधिकारी सहित निरीक्षक भी लगाए गए। गत वर्ष जिला परिवहन अधिकारी का अन्यत्र स्थानांतरण हो गया। जिसके बाद से यहां कार्यरत परिवहन निरीक्षक को ही अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता रहा। निरीक्षक भी समय-समय पर बदलते रहे, लेकिन जिला परिवहन अधिकारी नहीं लगाया गया।

अब अधिकारी कोई नहीं, कार्मिकों के भरोसे कार्यालय

कस्बे में संचालित जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय अव्यवस्थाओं का शिकार बना है। कार्यालय में अधिकारियों के अभाव में कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। लंबे समय से डीटीओ का पद रिक्त पड़ा है। गत 25 नवंबर को परिवहन निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया। जिसके बाद यहां अभी तक कोई नया परिवहन निरीक्षक नहीं लगाया गया है।

अतिरिक्त चार्ज दिया, लेकिन समस्या वही

पोकरण के जिला परिवहन अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार फलोदी के जिला परिवहन अधिकारी को दिया गया है। फलोदी से अधिकारी सप्ताह में दो दिन मंगलवार व गुरुवार को यहां आते हैं, लेकिन केवल एक से दो घंटे के लिए ही। यहां तैयार फाइलों में हस्ताक्षर कर वे लौट जाते है। सीमित समय के कारण लोगों के काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं।

इन कार्यों में हो रही देरी

वाहन चालकों को वाहनों के पंजीयन, फिटनेस, टैक्स जमा कराने सहित अन्य कार्यों में परेशानी हो रही है। इसके अलावा वाहन चालकों को अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) बनवाने सहित अन्य कार्यों के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। समय पर कार्य नहीं होने से लोगों के कागजात लंबित पड़े है।

समय पर नहीं हो रहे कार्य

कार्यालय में अधिकारी नहीं है। जिससे कार्यों के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। समय पर कार्य नहीं होने के कारण परेशानी हो रही है।

  • नरेशकुमार, वाहन चालक

बार-बार आना पड़ता है कार्यालय

जिला परिवहन अधिकारी व निरीक्षक के पद रिक्त है। जिससे बार-बार कार्यालय आना पड़ता है। सप्ताह में दो दिन डीटीओ आते हैं तो रुकते कम ही है। जिससे काम नहीं हो पाता है।

  • अयूब खां, वाहन चालक

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 10:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पोकरण – न डीटीओ, न इंस्पेक्टर… कैसे होंगे वाहन चालकों के कार्य

