ब्राह्मण स्वर्णकार सोनी समाज का सामूहिक विवाह संपन्न, परिणय सूत्र में बंधे 10 जोड़ेे

रामदेवरा गांव में ब्राह्मण स्वर्णकार सोनी समाज की बाबा रामदेव सामूहिक विवाह समिति की ओर से आठवां सामूहिक विवाह सम्मेलन शुक्रवार को ब्राह्मण सोनी समाज धर्मशाला के परिसर हुआ। इसमें 10 जोड़े परिणय सुत्र में बंधे। समारोह में सुबह 9 बजे विनायक स्थापना के बाद विवाह की रस्म हुई।
दोपहर 12 बजे वर-वधू का सामूहिक वरघोड़ा निकाला गया। वरघोड़ा रेलवे स्टेशन रोड से होता हुआ ब्राह्मण सोनी समाज धर्मशाला के परिसर पहुंचा। जहां दूल्हों ने तोरण की रस्म की, फिर समधी मिलन हुआ। जोड़ों की वरमाला का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। मंडप में मन्त्रोच्चार के साथ परिग्रहण संस्कार कराए। विवाह के बाद वर-वधू का आशीर्वाद समारोह हुआ। शाम को वर वधू की विदाई की गई। इस दौरान विवाह समिति के संरक्षक जगदीशचंद्र कट्टा, प्रेम सोनी फलोदी, राधेश्याम सोनी पोकरण सहित ब्राह्मण सोनी समाज के पदाधिकारी और समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
सामूहिक विवाह कार्यक्रम का शुक्रवार को सुबह बंदोली के साथ आगाज किया गया, जिसके अंतर्गत पहले 10 वधुओं को घोड़ी पर बिठाकर उनकी बंदोली निकाली गई। रामदेवरा गांव में रेलवे स्टेशन रोड स्थित माली समाज धर्मशाला से ब्राह्मण स्वर्णकार समाज की धर्मशाला तक बंदोली निकाली गई। गांव में निकली वधु पक्ष की बंदोली स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनी रही। इसके बाद वर पक्ष की ओर से 10 दुल्हों को घोडिय़ों पर बिठाकर बंदोली निकाली गई, जो माली समाज धर्मशाला से ब्राह्मण स्वर्णकार धर्मशाला पहुंची। यहां पहुंचने पर उपस्थित लोगों ने पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया। बंदोली के बाद तोरण सामेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
विवाह के दौरान कार्यक्रम में आर्थिक योगदान देने वाले भामाशाहों का सम्मान किया गया। वर वधु को समाज के लोगों ने इच्छा के अनुसार भेंट दी। इस दौरान धुड़ाराम बाड़मेरा पोकरण, मदनलाल बाड़मेरा सोईतंरा, रामस्वरूप कट्टा ओसियां , ओमप्रकाश जसमतिया फलोदी, रामाकिशन कोटडिय़ा जोधपुर आदि उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग