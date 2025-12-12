ब्राह्मण स्वर्णकार सोनी समाज का सामूहिक विवाह संपन्न, परिणय सूत्र में बंधे 10 जोड़ेे

सामूहिक विवाह कार्यक्रम का शुक्रवार को सुबह बंदोली के साथ आगाज किया गया, जिसके अंतर्गत पहले 10 वधुओं को घोड़ी पर बिठाकर उनकी बंदोली निकाली गई। रामदेवरा गांव में रेलवे स्टेशन रोड स्थित माली समाज धर्मशाला से ब्राह्मण स्वर्णकार समाज की धर्मशाला तक बंदोली निकाली गई। गांव में निकली वधु पक्ष की बंदोली स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनी रही। इसके बाद वर पक्ष की ओर से 10 दुल्हों को घोडिय़ों पर बिठाकर बंदोली निकाली गई, जो माली समाज धर्मशाला से ब्राह्मण स्वर्णकार धर्मशाला पहुंची। यहां पहुंचने पर उपस्थित लोगों ने पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया। बंदोली के बाद तोरण सामेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया।