जैसलमेर

वेस्ट जोन-1 की राष्ट्रीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस : मुख्य न्यायाधीश पहुंचे जैसलमेर

स्वर्णनगरी जैसलमेर में वेस्ट जोन-1 की दो दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस शनिवार से सम मार्ग स्थित सितारा होटल में शुरू होगी।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 12, 2025

स्वर्णनगरी जैसलमेर में वेस्ट जोन-1 की दो दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस शनिवार से सम मार्ग स्थित सितारा होटल में शुरू होगी। इसमें भाग लेने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत शुक्रवार को विशेष विमान से जैसलमेर पहुंच गए। जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति सूर्यकांत के साथ सुप्रीम कोर्ट के कई और न्यायाधीश जैसलमेर आए हैं। उनकी अगवानी करने के लिए न्यायाधीशों के साथ प्रशासन व पुलिस के आला अधिकारी भी वहां मौजूद रहे।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का काफिला एयरपोर्ट से सीधे गंतव्य की ओर रवाना हो गया। गौरतलब है कि जैसलमेर में राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र के लगभग 60 हाईकोर्ट न्यायाधीश और करीब 80 न्यायाधीश पश्चिमी राज्यों की न्यायपालिका की दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। साथ ही इसमें सुप्रीम कोर्ट के लगभग 15 से अधिक न्यायाधीश भाग लेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजस्थान उच्च न्यायालय और राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की ओर से राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के साथ किया जा रहा है। वहीं कान्फ्रेंस से पूर्व शुक्रवार को जैसलमेर में राजस्थान हाईकोर्ट की पूर्णपीठ की बैठक का आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार इस बैठक में अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया।

सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद

जैसलमेर में वेस्ट जोन-1 की राष्ट्रीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस के मद्देनजर शहर में शुक्रवार को सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद नजर आई। सोनार दुर्ग सहित शहर के सभी दर्शनीय स्थलों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। इसके अलावा शहर के मुख्य मार्गों पर पुलिस ने विशेष यातायात बंदोबस्त किए। शहर में चुनिंदा स्थानों की साफ-सफाई व्यवस्था पर भी खास ध्यान दिया गया है।

Published on:

12 Dec 2025 09:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / वेस्ट जोन-1 की राष्ट्रीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस : मुख्य न्यायाधीश पहुंचे जैसलमेर

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

