वेस्ट जोन-1 की राष्ट्रीय न्यायिक कॉन्फ्रेंस : मुख्य न्यायाधीश पहुंचे जैसलमेर

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का काफिला एयरपोर्ट से सीधे गंतव्य की ओर रवाना हो गया। गौरतलब है कि जैसलमेर में राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र के लगभग 60 हाईकोर्ट न्यायाधीश और करीब 80 न्यायाधीश पश्चिमी राज्यों की न्यायपालिका की दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। साथ ही इसमें सुप्रीम कोर्ट के लगभग 15 से अधिक न्यायाधीश भाग लेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजस्थान उच्च न्यायालय और राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की ओर से राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के साथ किया जा रहा है। वहीं कान्फ्रेंस से पूर्व शुक्रवार को जैसलमेर में राजस्थान हाईकोर्ट की पूर्णपीठ की बैठक का आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार इस बैठक में अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया।