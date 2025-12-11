जैसलमेर में प्री-वेडिंग फोटोग्राफी : रेत, धरोहर और संस्कृति के संगम से हर फ्रेम बन रहा खास

सूरज के निकलते ही दुर्ग की दीवारों पर पड़ती किरणें और शाम होते-होते रेगिस्तान में बिखरती सुनहरी धुंध—ऐसे दृश्य किसी भी फ्रेम को यादों का खजाना बना देते हैं। नवयुगल अब सिर्फ शूट नहीं करवाते, बल्कि अपनी कहानी यहां रचते हैं। ऐतिहासिक गड़ीसर झील का शांत जल, बड़ाबाग की छतरियों का वैभव, और सम-खुहड़ी के अनंत टीलों की लय—हर स्थल उनके रिश्ते की रंगत में एक नया अध्याय जोड़ देता है। जैसलमेर दुर्ग और पटवों की हवेली जैसे धरोहर स्थल शूट को ऐतिहासिक गरिमा देते हैं, जिससे हर तस्वीर समय से परे खड़ी महसूस होती है।